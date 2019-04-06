Конфуз із аналізом «заднім числом»: медики Eurolab записали звернення до Зеленського



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5 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський здавав аналізи у медичному центрі Eurolab

Співробітниця клініки запевняє, що «випадково через хвилювання ввела цифру два, а не п’ять»

Співробітниці приватного медичного центру Eurolab, де у п’ятницю здав аналізи кандидат у президенти України Володимир Зеленський, записали відео з вибаченнями через розбіжності у даті взяття аналізів.

Відповідне відео опубліковане на сторінці медустанови у Facebook.

«Я випадково через хвилювання ввела цифру два, а не п’ять, бо вони на клавіатурі зовсім поряд розташовані. Я випадково ввела два. Я приношу свої вибачення перед кандидатом у президенти Володимиром Зеленським і хочу сказати, що ця помилка на результат і достовірність абсолютно ніяк не впливає. Це чисто механічна несвідома помилка, чисто людський фактор», - заявила співробітниця клініки, яка представилась Тетяною.

Лікар-імунолог Надія також вибачилась, оскільки вона не звернула увагу на дати при перевірці документів.

«Це і моя вина також. Я, як і Тетяна, приношу свої вибачення Володимиру Зеленському, що не перевірила досконало. На дату просто не подивилась. Розписувалась на обох результатах я. На результат це ніяк не вплинуло», - зазначила Надія.

Нагадаємо, 5 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський опублікував результати аналізів на алкогольну та наркотичну залежність. Проте інтернет-користувачі і журналісти помітили, що спочатку було опубліковано документ із датою відбору біоматеріалів 2 квітня, а через кілька хвилин - ідентичний документ із датою 5 квітня. Раніше у Зеленського заявили, що в його крові наркотиків не знайшли.

Згодом у медичному центрі Eurolab заявили, що документ із датою збору біоматеріалів кандидата у президенти Володимира Зеленського виник внаслідок «помилки співробітника, який хвилювався»

Також нагадаємо, що у Зеленського аналізи брав актор з серіалу «Свати» та учасник кулінарного шоу.

У Порошенка заявили, що власником лабораторії, де здавав аналізи Зеленський, виявився колишній російський шпигун.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко у п’ятницю, 5 квітня, здав медичні аналізи на НСК «Олімпійський», дослідження за якими будуть проводитись чотирма медустановами Києва – дві приватні «Борис» та «Медіком» і дві комунальні - лікарня швидкої меддопомоги та наркологічна лікарня міста.

Водночас кандидат у президенти Володимир Зеленський здав аналізи тільки приватній клініці Eurolab. Варто зазначити, що обрану Зеленським клініку контролюють росіяни.

Як відомо, вже були повідомлені попередні результати аналізу Порошенка. Головний лікар київської міської клінічної лікарні соціотерапії Володимир Ярий заявив, що жодної психоактивної речовини в організмі Порошенка знайдено не було.