На «Суспільному» пообіцяли «м’ясорубку» на дебатах кандидатів у президенти



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Ведучими дебатів мають бути журналісти Мирослава Барчук і Павло Казарін

«Мясорубка в найкращому сенсі гарантована», пообіцяв член правління Національної суспільної телерадіокомпанії

Суспільне телебачення обіцяє влаштувати жорсткі дебати між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським, не обмежуючись у питаннях до політиків.

Про це в ефірі «Громадського» сказав член правління Національної суспільної телерадіокомпанії Юрій Макаров.

На питання ведучої, чи проведуть ці дебати у незалежному форматі та чи отримають кандидати жорсткі питання від присутніх і журналістів, Макаров сказав:

«Жодного сумніву немає, я вам гарантую... таку м'ясорубку, яку влаштовує журналіст, який не скутий жодними зобов'язаннями. Мирослава Барчук і Павло Казарін... у них немає жодних зобов'язань, крім певних цінностей, зобов'язань перед собою, перед честю. Тобто м'ясорубка в найкращому сенсі гарантована».

Нагадаємо, голова Суспільного мовника Зураб Аласанія 5 квітня провів зустріч із представниками штабу кандидата у президента Петра Порошенка, зустріч із штабом Володимира Зеленського запланована на 8 квітня.

Як відомо, орієнтовна вартість дебатів на «Олімпійському» - $1 млн.

3 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з чинним президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Порошенко погодився на дебати із Зеленським. «Стадіон, так стадіон», сказав він.

Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти.

Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.