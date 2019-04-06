Партія Ердогана хоче анулювати результати виборів у Стамбулі



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31 березня у Туреччині пройшли муніципальні вибори

В окрузі начебто була «незаконна реєстрація виборців»

Партія президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана «Справедливості і розвитку» закликала окружну комісію скасувати місцеві вибори в Стамбулі.

Про це повідомляє Reuters.

Президентська політсила зробила таку заяву після того, як початкові результати показали, що опозиція здобула перемогу з мінімальною перевагою.

Видання, з посиланням на джерела, повідомляє, що офіс партії Ердогана в стамбульському окрузі Буюкчекмедже звернувся в окружну виборчу комісію з проханням анулювати голосування у всьому місті через те, що, за їхніми словами, в окрузі була незаконна реєстрація виборців.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його владна партія «Справедливості і розвитку» перемогла «з великим відривом» на муніципальних виборах, що пройшли у всіх провінціях країни 31 березня.

Проте за кілька днів в Стамбулі вирішили провести частковий перерахунок голосів.

Проурядові ЗМІ в своїх публікаціях заявили про те, що начебто перемога опозиційних кандидатів на виборах мерів Анкари і Стамбулу є змовою проти Туреччини так само, як протести 2013 року і спроба перевороту 2016 року.