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    У світі

    Партія Ердогана хоче анулювати результати виборів у Стамбулі

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    31 березня у Туреччині пройшли муніципальні вибори - Партія Ердогана хоче анулювати результати виборів у Стамбулі
    31 березня у Туреччині пройшли муніципальні вибори

    В окрузі начебто була «незаконна реєстрація виборців»

    Партія президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана «Справедливості і розвитку» закликала окружну комісію скасувати місцеві вибори в Стамбулі.

    Про це повідомляє Reuters.

    Президентська політсила зробила таку заяву після того, як початкові результати показали, що опозиція здобула перемогу з мінімальною перевагою.

    Видання, з посиланням на джерела, повідомляє, що офіс партії Ердогана в стамбульському окрузі Буюкчекмедже звернувся в окружну виборчу комісію з проханням анулювати голосування у всьому місті через те, що, за їхніми словами, в окрузі була незаконна реєстрація виборців.

    Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його владна партія «Справедливості і розвитку» перемогла «з великим відривом» на муніципальних виборах, що пройшли у всіх провінціях країни 31 березня.

    Проте за кілька днів в Стамбулі вирішили провести частковий перерахунок голосів.

    Проурядові ЗМІ в своїх публікаціях заявили про те, що начебто перемога опозиційних кандидатів на виборах мерів Анкари і Стамбулу є змовою проти Туреччини так само, як протести 2013 року і спроба перевороту 2016 року.

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