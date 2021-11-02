Зеленський обговорив з держсекретарем США військову підтримку

Володимир Зеленський на полях кліматичного саміту в Глазго зустрівся з Ентоні Блінкеном

Президент запевнив, що США продовжують непохитно підтримувати територіальну цілісність України

Президент України Володимир Зеленський на полях кліматичного саміту в Глазго зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

«На зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорили напружену безпекову ситуацію на Донбасі. Порушувалися питання військово-оборонної співпраці України і США, викликів в енергетиці», – написав Зеленський у Twitter.

Він додав, що США продовжують непохитно підтримувати територіальну цілісність України, а також вітають прогрес у проведенні реформ і рішучу налаштованість на їхнє втілення.

Нагадаємо, сьогодні лідери України та Словаччини підписали Декларацію про визнання європейської перспективи України.

До слова, Зеленський зустрівся з Байденом на полях кліматичного саміту.

Напередодні Зеленський і Джонсон поговорили про військове співробітництво.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів перемовини з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Також президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Грецької Республіки Кіріакосом Міцотакісом на полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго.

Як відомо, понад 100 глав держав та урядів з усього світу, включаючи президента США Джо Байдена та президента Франції Емманюеля Макрона, беруть участь у 26-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26), що відкрився 31 жовтня в Глазго.

Також президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для участі в Конференції ООН зі зміни клімату COP26.

Тим часом, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що зустріч країн «Великої двадцятки» (G20) з клімату не виправдала його надій.

Нагадаємо, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський обговорив з Послом Австралії в Україні Брюсом Кевіном Джеффрі Едвардсом підготовку наших країн до COP26.