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    Зеленський обговорив з держсекретарем США військову підтримку

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    Володимир Зеленський на полях кліматичного саміту в Глазго зустрівся з Ентоні Блінкеном - Зеленський обговорив з держсекретарем США військову підтримку
    Володимир Зеленський на полях кліматичного саміту в Глазго зустрівся з Ентоні Блінкеном
    фото: ZelenskyyUa / Twitter

    Президент запевнив, що США продовжують непохитно підтримувати територіальну цілісність України

    Президент України Володимир Зеленський на полях кліматичного саміту в Глазго зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

    «На зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорили напружену безпекову ситуацію на Донбасі. Порушувалися питання військово-оборонної співпраці України і США, викликів в енергетиці», – написав Зеленський у Twitter.

    Він додав, що США продовжують непохитно підтримувати територіальну цілісність України, а також вітають прогрес у проведенні реформ і рішучу налаштованість на їхнє втілення.

    Нагадаємо, сьогодні лідери України та Словаччини підписали Декларацію про визнання європейської перспективи України.

    До слова, Зеленський зустрівся з Байденом на полях кліматичного саміту.

    Напередодні Зеленський і Джонсон поговорили про військове співробітництво.

    Раніше президент України Володимир Зеленський провів перемовини з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

    Також президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Грецької Республіки Кіріакосом Міцотакісом на полях Конференції ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго.

    Як відомо, понад 100 глав держав та урядів з усього світу, включаючи президента США Джо Байдена та президента Франції Емманюеля Макрона, беруть участь у 26-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26), що відкрився 31 жовтня в Глазго.

    Також президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для участі в Конференції ООН зі зміни клімату COP26.

    Тим часом, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що зустріч країн «Великої двадцятки» (G20) з клімату не виправдала його надій.

    Нагадаємо, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський обговорив з Послом Австралії в Україні Брюсом Кевіном Джеффрі Едвардсом підготовку наших країн до COP26.

    Теги: США військові Володимир Зеленський президент Держдепартамент США Ентоні Блінкен
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    Зеленський обговорив з держсекретарем США військову підтримку