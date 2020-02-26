Крим обов'язково повернеться в Україну

Нас надихає стійкість Олега Сенцова, Володимира Балуха, Ахтема Чийгоза і тисяч інших кримчан, які не відступили, не здалися.

26 лютого 2014 року, шість років тому, біля Верховної Ради АР Криму відбувся велелюдний мітинг проти анексії півострова Росією. Сьогодні ми ще раз дякуємо його учасникам – за мужність і тверду державницьку позицію. Окупанти згодом мстилися і мстяться лідерам тієї акції, таким як Ахтем Чийгоз. Але зламати їх не вдалося, і не вдасться. Сьогодні Ахтем Чийгоз з нами – він депутат українського парламенту від Європейська Солідарність.

Крим обов'язково повернеться в Україну. Ми всі у це віримо. Багато людей на півострові чекають, коли настане цей день, і не припиняють чинити опір окупації.

Інша річ – дивна поведінка нашої влади. Ліквідовують єдиний кримськотатарський канал, який мовить на Крим і несе туди слово правди. Основні українські канали – закодовано. Від монобільшості лунають безглузді заяви про можливість нібито в обмін на поступки Росії по Донбасу відновити водопостачання до Криму. Тема повернення півострова зникла навіть із риторики влади, очарованої очима Путіна. Єднаймося, друзі! Ніхто не примусить нас зневіритися і опустити руки. Натомість нехай нас надихає стійкість Олега Сенцова, Володимира Балуха, Ахтема Чийгоза і тисяч інших кримчан, які не відступили, не здалися. Крим – це Україна!

Ми пам'ятаємо. І ми повернемось.

Слава Україні!

Джерело: блог Петра Порошенка

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