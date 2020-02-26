Доба на Донбасі: бойовики гатили із забороненої зброї



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Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм

25 лютого збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

поруч з Талаківкою — з міномету калібру 82 мм противник випустив 5 мін;

неподалік населеного пункту Піски — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Новомихайлівки — зі станкового протитанкового гранатомету — 10 пострілів;

поруч з Красногорівкою — з міномету калібру 120 мм — 3 міни, а також вівся вогонь з великокаліберного кулемету.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл по нашим позиціям, а саме:

в районі Катеринівки — зі 120-мм міномету ворог випустив 10 мін.

Вчора, 25 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська випустили 4 міни зі 120-мм міномету по захисниках Мар’їнки.

За поточну добу втрат немає.