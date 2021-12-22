  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олександр Щерба
рус
    Думки вголос

    Українська культурна дипломатія починалась у будинку для літніх людей у Бонні

    Фото з &laquo;боннських&raquo; часів - Українська культурна дипломатія починалась у будинку для літніх людей у Бонні
    Фото з «боннських» часів
    фото: facebook.com/o.scherba

    Посол згадав курйозну історію

    Було це у другій половині дев’яностих у нашому посольстві у Бонні, де ми з Ясею на той момент працювали. В посольство прийшла рознарядка: посилити напрям культурної дипломатії, зокрема провести в країні перебування презентацію «Нова Україна». А оскільки часи були бідні, і бюджету на це (як і на більшість інших речей) тоді не було, завдання було не з легких.

    Хтось згадав, що нещодавно колеги з іншого посольства (здається, це були хорвати) на вигідних умовах проводили красиве прийняття у новій актовій залі у престижній частині Бонна. Але було одне «але» – це була нова актова зала нового будинку престарілих.

    Іншими словами, в плюсі: нова сучасна зала у престижному районі, дешево. В мінусі: презентація «Нова Україна» в приміщенні, яке мало відношення до будинку престарілих. Але оскільки хорвати прецедент вже створили, а фінанси справді співали романси, то вирішили проводити.

    І ось прийшов день презентації. Все було на високому рівні. Віртуозні діти-музиканти з України виконували класичну музику. Українські сопрано і баритони співали про карії очі, чорнії брови.

    Повний фурор спричинив показ мод від одного з перших українських будинків моди і наші дівчата-моделі

    Зала була повна. «Елегантні, як рояль», сиділи у бездоганних смокінгах два молодих красеня, брати Клічко, які спеціально приїхали на презентацію із Гамбурга і про яких казали, що у них велике майбутнє. У перших рядах та по центру сидів генералітет німецької дипломатії та запрошені посли інших держав.

    Але було ще одне «але». Зала досталася нам дешево, проте за однієї маленької умови: задні ряди віддадуть мешканцям будинку престарілих, німецьким старикам і старушкам. Мовляв, нехай теж порадуються і долучаться до свята. Ну чому б ні, не шкода. Тому попереду сиділи ті, заради кого влаштовувалася презентація, а позаду – далекі від культурної дипломатії громадяни похилого віку.

    Звичайно, на кетерінг грошей теж не було. Тому дві доби дружини дипломатів та технічного персоналу днювали і ночували у посольській кухні, власноруч готуючи закуски і частування. У результаті у вестибюлі на гостей чекав справжній український фуршет – різноманітний, смачний, від душі. До того ж і вишукано оформлений.

    По завершенні презентації перші та середні ряди довго і щиро аплодували, викликали віртуозів і дизайнерів на біс, потім почали спілкуватися і лише потім потихеньку зарухалися в бік фуршету.

    Тим часом на задніх рядах трапилася досить природна річ: не звичні до дипломатичних прийомів, старики і старушки трохи поаплодували та й поринули собі до харчів

    Я виглянув у вестибюль. Як писали класики, «Картина, представившаяся взору Остапа, при внешней своей невинности, была ужасна». Пенсіонери поглинали фуршет – тихо, по-діловому і дуже, дуже швидко.

    Ніколи ні до, ні після того вечора я не бачив, щоб канапки і голубці зникали так блискавично. З одного боку, це був тріумф української кухні, а з іншого – удар, з яким ми явно не рахувалися.

    Поки генералітет дипломатії, музиканти, моделі та інші гості, розважливо спілкуючись, дійшли до фуршету, стіл був взятий в щільне непробивне кільце. Коли кільце розійшлося, фуршету вже практично не було.

    Далі «німа сцена», за Гоголем. Було трошки прикро і ніяково. Чудовий вечір закінчувався дивно. Проте в житті всяке буває. Почесні гості та учасники зробили вигляд, що не голодні, і присвятили себе спілкуванню. А в моїй пам’яті ця подія залишилася як такий собі трошки комічний зачаток нашої культурної (і трошки кулінарної) дипломатії.

    З Днем дипломатії, друзі! І нехай часи, коли в дипломатії все було «на честном слове и на одном крыле», вже не повернуться.

    Читайте також:

    Джерело: блог Олександра Щерби

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: дипломатія посол посольство Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Роман Шрайк
    Роман Шрайк

    Журналіст

    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    Богдан Буткевич
    Богдан Буткевич
    Сергій Корсунський
    Сергій Корсунський

    Надзвичаний і Повноважний Посол України в Японії

    Олексій Гончаренко
    Олексій Гончаренко

    Народний депутат

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українська культурна дипломатія починалась у будинку для літніх людей у Бонні