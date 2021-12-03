Росіяни поставили нову умову ЄС та НАТО: лякають «непоправною шкодою»

На думку авторів докладу «Російської ради у міжнародних справах» Євросоюз та НАТО не відповідають вимогам часу

Натомість пропонують створити «пан'європейську організацію нового покоління»

Неодмінною умовою подальшої взаємодії Росії з країнами НАТО та ЄС має бути те, що ці організації або саморозпустяться, або «запустять модифікацію своєї блокової природи». Відповідні висновки оприлюднено у черговому звіті «Російської ради у міжнародних справах», опублікованому на сайті організації.

Автори докладу вважають, що замість Ради Європи, що, нібито, «зжила себе», варто створити нову міжнародну організацію, що «об’єднала би всі європейські країни на справді рівноправній основі, без будь-якого диктату, примусу та спекуляцій щодо цінностей, монополією на тлумачення яких має тільки ЄС».

У докладі, до створення якого долучилися професори російської «Вищої школи економіки» та експерти з різних галузей, йдеться про те, що наразі Північноатлантичний альянс та Європейський Союз вичерпали себе, оскільки у поточній світовій геополітичній ситуації не здатні захищати інтереси їхніх членів.

До того ж їхня нібито «конфронтаційна» щодо Росії діяльність та риторика в подальшому змушуватиме РФ відмовлятися від чинних форматів співробітництва та діалогу із цими організаціями.

«Одним із них може стати формування пакету ініціатив, реалізація яких у потрібний момент завдала б непоправно великої шкоди інтересам НАТО та ЄС, їх могутності та позиціям у світовій політиці та економіці», – погрожують автори докладу.

Росіяни вважають, що у найближчому майбутньому західним країнам, само собою, з урахуванням інтересів РФ, доведеться побудувати «пан'європейську організацію нового покоління, що відповідає реальним потребам Європи».

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