Померла відома акторка та бабуся українофоба Івана Урганта

Ніна Ургант померла на 93 році життя

За даними ЗМІ, Ніна Ургант померла вдома від природних причин, пов'язаних із віком

Радянська та російська актриса Ніна Ургант померла на 93 році життя. Про це повідомило агентство «Тасс» із посиланням на пресслужбу Олександринського театру, де вона прослужила понад 30 років.

За даними ЗМІ, акторка померла вдома від природних причин, пов'язаних із віком.

Ніна Ургант розпочала кар'єру на початку 1950-х років. Вперше вона вийшла на сцену Академічного театру імені Ф. Волкова у Ярославлі, а потім продовжила кар'єру у Ленінграді.

Найбільшу популярність їй принесла роль у фільмі «Білоруський вокзал» (1970), де вона заспівала пісню Булата Окуджави «Десятий наш десантний батальйон».

Именно в исполнении Нины Ургант стала известна песня «Десятый наш десантный батальон». Ее Булат Окуджава написал специально для фильма «Белорусский вокзал».



Сегодня актриса умерла на 93-м году жизни. pic.twitter.com/9jwpHhxpr9 — РБК (@ru_rbc) December 3, 2021

Актриса тричі була одружена. У першому шлюбі з актором Львом Міліндером у неї народився син Андрій Ургант, який також вибрав кар'єру у театрі та кіно.

Варто зазначити, що Ніна Ургант була бабусею російського гумориста та українофоба Івана Урганта.

Так, в одній з програм «Смак» в 2013 році він відзначився провокаційною фразою про Україну.

«Я порубав зелень, як червоний комісар жителів українського села», – сказав Ургант.

Тоді інцидент розвернувся до рівня міжнародного скандалу, змусивши телеведучого вибачиться за свої слова.

У 2017 році в базу українського «Миротворця» потрапив батько телеведучого та син Ніни Ургант – актор і шоумен Андрій Ургант. Причиною цього стали незаконні гастролі в анексованому українському Криму.

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