Демократия от коалиции: на востоке нельзя проводить выборы, потому что там не любят власть…

Вадим Рабінович Народний депутат України (Опозиційний блок)



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Руководитель парламентской коалиции Юрий Луценко в очередной раз порадовал серией «сенсационных» прозрений, дав несколько парадоксальных комментариев, которые одновременно удивляют и настораживают.

Руководитель парламентской коалиции Юрий Луценко в очередной раз порадовал серией «сенсационных» прозрений, дав несколько парадоксальных комментариев, которые одновременно удивляют и настораживают.

С одной стороны, он фактически признал провалы и неэффективность правящей коалиции и коалиционного правительства. Но тут же начал утверждать, что альтернативы им нет и быть не может. И не соглашаться с этим, по версии Луценко, могут только олигархи, которые вместе с другими недовольными являются внутренними врагами. С ними, мол, надо вести непримиримую борьбу, начав с отмены местных выборов на востоке страны.

Здесь сразу возник первый вопрос, на который Луценко, наверное, не стал бы отвечать: почему президентские и парламентские выборы были возможны на территории, подконтрольной центральной власти, а местные — нет? Что изменилось? Неужели неприятие власти на этих территориях настолько сильно, что даже действующие военно-гражданские администрации уже не в состоянии обеспечить необходимое голосование?

Но опять же, с каких это пор в Украине недовольство властями стало основанием для отмены выборов!.. Такого не допускалось даже в темные времена новейшей истории.

А может, мы все имеем возможность наблюдать трансформацию коалиционной власти во что-то значительно худшее?

Ведь все складывается одно к одному: правительственные «реформы» провалились, тотальная коррупция и 60-процентная теневая экономика еще более разрослась, конфликт на востоке угрожает новым обострением, усталость и раздражение населения позволяет всерьез говорить о перезагрузке власти. Как в таких условиях сохранить власть в своих руках? Правильно, отменить выборы и готовиться к введению очередного этапа чрезвычайщины с сопутствующими репрессиями против оппозиции. Теряя почву под ногами, лидеры правящей коалиции начинают сознательно обострять ситуацию своими провокационными заявлениями и действиями. Они настойчиво ищут повод и объяснения для решений, которые никак не вписываются в рамки демократии. Неважно даже, насколько глупыми и надуманными они являются.

Риторика поиска внутренних врагов и желание записать в их число всех, кто не согласен с вакханалией в государстве — что еще может стать лучшим подтверждением подготовки украинского общества для сползания к антидемократической диктатуре. В этой связи отмена выборов, преследование оппозиции, прямое наступление на конституционные права — это ничто иное, как путь к установлению диктаторского режима. И борьба с олигархами, которых, кстати, в избытке в коалиции, здесь непричем…

Между тем, Украина катастрофически нуждается не только в полноценных выборах в местные советы, но и в досрочных выборах парламента. Потому, что нынешняя коалиция не в состоянии вывести страну из экономического кризиса и прекратить конфликт на востоке страны. Она просто использует сложившуюся ситуацию для удержания власти. Граждане нашего государства должны иметь возможность менять бестолковую и коррумпированную власть, приходя на выборы, а не прибегая к силовым действиям.

Говоря об угрозах целостности и новых конфликтов, руководители коалиции и политики, которые разделяют их точку зрения, упускают один простой факт. Это их действия приводят к этим угрозам. Это их нежелание признавать и отвечать за свои поражения ведут украинское государство к краху.

Выборы, особенно сегодня, являются одним из базовых шагов к миру и урегулированию. Они должны состояться на всей территории страны. Нельзя научить людей демократии и патриотизму, лишая их возможности выбирать своих представителей. В этой связи логика «научитесь сначала голосовать за нужных нам людей, а потом мы разрешим вам выбирать» — это политический цинизм и предательство демократических ценностей, о которых так любит на досуге поговорить коалиция в целом, и ее руководство в частности.

И остается только надеяться, что Президент и ЦИК не будут идти на поводу у таких провокаций...

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