Сьогодні, 22 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі на північному сході країни, вдень у західних та північних областях невеликий мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла, на півдні та південному сході країни вночі та вдень 2-8° тепла.

Прогноз погоди на 22 листопада Укргідрометцентр

У неділю, 22 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура по області вночі 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

Нагадаємо, «бабине літо» – це народна назва періоду погоди восени, який схожий на літній, і таких періодів буває кілька. Йдеться про спокійні, сонячні, маловітряні дні, а також досить комфортні як для цього сезону температурні показники. Виникають такі періоди тоді, коли на погоду по території України впливає антициклон.

Раніше повідомлялося, що прийдешня зима в Україні буде на один-два градуси теплішою за норму, але це не виключає короткочасних періодів похолодання.