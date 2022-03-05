  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Рената Яресько
рус
    Думки вголос

    Важливі поради, якщо перебуваєте під обстрілами в приватних секторах

    • Рената Яресько

      начальниця відділу зв'язків з громадськістю дирекції зі стратегічних комунікацій НАЕК «Енергоатом»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Люди втрачають житло - Важливі поради, якщо перебуваєте під обстрілами в приватних секторах
    Люди втрачають житло
    фото: facebook.com/renatayaresko

    Є можливість переміститися кудись подалі від столиці? Зробіть це зараз

    Друзі, всім щиро дякую за слова підтримки!

    І ще щиро дякую друзям, які вже допомогли і ми в безпеці.

    Хочу написати декілька порад, які нам допомогли. Передайте тим, хто зараз на зв'язку і знаходиться під обстрілами в приватних секторах.

    1. Ті хто живе поблизу Києва і у вас є можливість переміститися кудись подалі від столиці, то зробіть це зараз, але попередньо дізнайтесь, щоб на всьому вашому шляху були наші блок-пости. Якщо ж ні, то є ризик, що орки обстріляють. Але ризик у будь-якому випадку є.

    2. Якщо не маєте можливості виїхати, то краще звичайно ховатись у підвалі. Але є теж ризики. По-перше, підвал може завалити, тому зробіть додаткові перешкоди, бо ж коли буде обвалюватись, то ці перешкоди принаймні затримують і не так сильно завалить прохід. По-друге, може зверху статися пожежа, а вас завалило, тому обов'язково зробіть можливість вентиляції і циркуляції повітря, бо інакше задихнетесь.

    3. Якщо не маєте можливості сховатись у підвалі, або ж там дуже холодно (як було у нашому випадку), то облаштуйте собі в будинку жилий модуль з такими умовами: по-перше, він має бути максимально без вікон, або ж з маленькими, які можно чимось міцним закрити, а також щоб від вулиці були захищені двома стінами і безпечніше біля несущої стіни, по-друге, всі відкриті проходи (без дверей) закрийте матрацем і якщо ви знаходитесь біля вхідних дверей, то їх краще теж закрити матрацем, по-третє, перенесіть туди всі необхідні речі і спіть тільки там, ні в якому разі не в ліжках, по-четверте, спіть в одязі та взутті (це зекономить час, коли треба буде вибігати з будинку), по-п'яте, тримайте самі цінні речі (документи, гроші, телефони, ключі від машини) все в одній невеличкій сумці (щоб відразу схватити і вибігати).

    А тепер із важливих речей, які мають бути з вами поряд для виживання:

    1. це распіратори, або маски 3м, або якщо не маєте, то беріть звичайні медичні (ми всі їх маємо зараз вдосталь) і ще туди пришийте чи марлі чи інші маски в декілька слоїв, бо запах пороху їдкий і порошковий, окрім того якщо пожежа, то вам треба якось стримувати вуглекислий газ.

    2. ВОГНЕГАСНИК і бажано не один, вони нам дуууже пригодились, бо почалась пожежа і ми погасили.

    3. ВОДА це сама важлива і дефіцитна річ, тому обов'язково запасіться нею. Набирайте у всю вільну ємність. Пити треба кожні 30 хв два-три ковтка.

    4. Сокира, молоток які допоможуть вам або ж розбити розвали, або вибити двері чи вікно і вибратись з будинку.

    5. Старі акумулятори, провід від будь-кого електронного пристрою і автомобільна зарядка. Так ви зможете заряджати телефони, якщо немає світла і при цьому не садити акумулятор в машині.

    6. Також зберіть свої речі заздалегідь, щоб було легше потім їх винести і ви не були голі і босі.

    Якщо у вас декілька людей, то заздалегіть розподіліть ролі у випадку "якщо що" - АЛЕ всі мають бути напоготові виконати будь яку роль. І саме головне НЕ ПАНІКУВАТИ!!! Гасите пожежу, берете цінні речі і виходите з будинку, все інше потім по ситуації.

    Бережіть себе та залишайтесь живі

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: пожежа газ вода війна гроші машини документи речі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Валерій Пекар
    Валерій Пекар

    Бізнесмен

    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Отар Довженко
    Отар Довженко

    Журналіст

    Віктор Шлінчак
    Віктор Шлінчак

    Керівник проекту «Главком»

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Важливі поради, якщо перебуваєте під обстрілами в приватних секторах