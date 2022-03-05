Важливі поради, якщо перебуваєте під обстрілами в приватних секторах

Є можливість переміститися кудись подалі від столиці? Зробіть це зараз

Друзі, всім щиро дякую за слова підтримки!

І ще щиро дякую друзям, які вже допомогли і ми в безпеці.

Хочу написати декілька порад, які нам допомогли. Передайте тим, хто зараз на зв'язку і знаходиться під обстрілами в приватних секторах.

1. Ті хто живе поблизу Києва і у вас є можливість переміститися кудись подалі від столиці, то зробіть це зараз, але попередньо дізнайтесь, щоб на всьому вашому шляху були наші блок-пости. Якщо ж ні, то є ризик, що орки обстріляють. Але ризик у будь-якому випадку є.

2. Якщо не маєте можливості виїхати, то краще звичайно ховатись у підвалі. Але є теж ризики. По-перше, підвал може завалити, тому зробіть додаткові перешкоди, бо ж коли буде обвалюватись, то ці перешкоди принаймні затримують і не так сильно завалить прохід. По-друге, може зверху статися пожежа, а вас завалило, тому обов'язково зробіть можливість вентиляції і циркуляції повітря, бо інакше задихнетесь.

3. Якщо не маєте можливості сховатись у підвалі, або ж там дуже холодно (як було у нашому випадку), то облаштуйте собі в будинку жилий модуль з такими умовами: по-перше, він має бути максимально без вікон, або ж з маленькими, які можно чимось міцним закрити, а також щоб від вулиці були захищені двома стінами і безпечніше біля несущої стіни, по-друге, всі відкриті проходи (без дверей) закрийте матрацем і якщо ви знаходитесь біля вхідних дверей, то їх краще теж закрити матрацем, по-третє, перенесіть туди всі необхідні речі і спіть тільки там, ні в якому разі не в ліжках, по-четверте, спіть в одязі та взутті (це зекономить час, коли треба буде вибігати з будинку), по-п'яте, тримайте самі цінні речі (документи, гроші, телефони, ключі від машини) все в одній невеличкій сумці (щоб відразу схватити і вибігати).

А тепер із важливих речей, які мають бути з вами поряд для виживання:

1. це распіратори, або маски 3м, або якщо не маєте, то беріть звичайні медичні (ми всі їх маємо зараз вдосталь) і ще туди пришийте чи марлі чи інші маски в декілька слоїв, бо запах пороху їдкий і порошковий, окрім того якщо пожежа, то вам треба якось стримувати вуглекислий газ.

2. ВОГНЕГАСНИК і бажано не один, вони нам дуууже пригодились, бо почалась пожежа і ми погасили.

3. ВОДА це сама важлива і дефіцитна річ, тому обов'язково запасіться нею. Набирайте у всю вільну ємність. Пити треба кожні 30 хв два-три ковтка.

4. Сокира, молоток які допоможуть вам або ж розбити розвали, або вибити двері чи вікно і вибратись з будинку.

5. Старі акумулятори, провід від будь-кого електронного пристрою і автомобільна зарядка. Так ви зможете заряджати телефони, якщо немає світла і при цьому не садити акумулятор в машині.

6. Також зберіть свої речі заздалегідь, щоб було легше потім їх винести і ви не були голі і босі.

Якщо у вас декілька людей, то заздалегіть розподіліть ролі у випадку "якщо що" - АЛЕ всі мають бути напоготові виконати будь яку роль. І саме головне НЕ ПАНІКУВАТИ!!! Гасите пожежу, берете цінні речі і виходите з будинку, все інше потім по ситуації.

Бережіть себе та залишайтесь живі

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