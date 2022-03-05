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    Окупант лупить по Сумах, знищують інфраструктурні об’єкти – голова ОДА

    Російська військова машина, зупинена в Сумах 26 лютого - Окупант лупить по Сумах, знищують інфраструктурні об’єкти – голова ОДА
    Російська військова машина, зупинена в Сумах 26 лютого
    Фото з відкритих джерел

    В Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    Керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що з самого ранку на околицях Сум почали зриватися снаряди.

    «Потім російська авіація нанесла точкові удари по місту, зокрема по інфраструктурним об'єктам. Зараз не можна оцінити завдану шкоду, триває артилерійський обстріл», написав посадовець у телеграм-каналі.

    Крім цього, Дмитро Живицький зазначив, що також від авіаударів російської авіації постраждав Сумський район. Зокрема, місто Лебедин.

    «Нагадаю, вже другу добу Лебедин без електроенергії через авіаобстріли ворога», – додав керівник військової адміністрації.

    Раніше влада Сумщини попередила мешканців міста Суми про загрозу вуличних боїв у суботу, 5 березня.

    Наразі триває десятий день війни, розв’язаної Росією проти України. Від початку вторгнення російські війська втратили понад 9 тисяч особового складу, 33 літаки, 37 гелікоптерів, 251 танк та іншу військову техніку.

    Також розвідка назвала імена ворожих льотчиків, які бомблять українські міста.

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    Теги: Суми авіація війна влада #stoprussia
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    Окупант лупить по Сумах, знищують інфраструктурні об’єкти – голова ОДА