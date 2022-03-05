Окупант лупить по Сумах, знищують інфраструктурні об’єкти – голова ОДА

В Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що з самого ранку на околицях Сум почали зриватися снаряди.

«Потім російська авіація нанесла точкові удари по місту, зокрема по інфраструктурним об'єктам. Зараз не можна оцінити завдану шкоду, триває артилерійський обстріл», – написав посадовець у телеграм-каналі.

Крім цього, Дмитро Живицький зазначив, що також від авіаударів російської авіації постраждав Сумський район. Зокрема, місто Лебедин.

«Нагадаю, вже другу добу Лебедин без електроенергії через авіаобстріли ворога», – додав керівник військової адміністрації.

Раніше влада Сумщини попередила мешканців міста Суми про загрозу вуличних боїв у суботу, 5 березня.

Наразі триває десятий день війни, розв’язаної Росією проти України. Від початку вторгнення російські війська втратили понад 9 тисяч особового складу, 33 літаки, 37 гелікоптерів, 251 танк та іншу військову техніку.

Також розвідка назвала імена ворожих льотчиків, які бомблять українські міста.