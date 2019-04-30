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    Думки вголос

    Цитати видатної росіянки можна транслювати на українському телебаченні та радіо

    • Євген Рибчинський

      Народний депутат

    • Розсилка
    Валерія Новодворська - Цитати видатної росіянки можна транслювати на українському телебаченні та радіо
    Валерія Новодворська

    Бережемо та примножуймо три основні українські цінності - мову, свободу і благополуччя

    Найкраще про російську мову сказала чи не єдина демократка росії, дисидентка Валерія Новодворська, мир її праху. Її цитатами можна завішувати усі бігборди по Україні і ставити замість соціальної реклами на радіо та ТВ.

    Наприклад:

    «Якщо Україна не доб'є гадину в образі російської п'ятої колони, то гадина доб'є Україну».

    Або:

    «Україну бережіть, вона - надія людства. Україна - це та Русь, яка залишилася вдома».

    А у відповідь принциповим русофілам - цитата принципової росіянки:

    «Сьогодні російська мова служить зовсім не знаряддям культури. Це військово-політичний таран, яким у наших колишніх колоній вишибається прихильність до своєї історії і прагнення європейських цінностей».

    Згадаймо Валерію Іллінічну незлим тихим словом і бережемо та примножуймо три основні українські цінності - мову, свободу і благополуччя.

    Джерело: блог Євгена Рибчинського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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