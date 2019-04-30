Цитати видатної росіянки можна транслювати на українському телебаченні та радіо

Валерія Новодворська

Бережемо та примножуймо три основні українські цінності - мову, свободу і благополуччя

Найкраще про російську мову сказала чи не єдина демократка росії, дисидентка Валерія Новодворська, мир її праху. Її цитатами можна завішувати усі бігборди по Україні і ставити замість соціальної реклами на радіо та ТВ.

Наприклад:

«Якщо Україна не доб'є гадину в образі російської п'ятої колони, то гадина доб'є Україну».

Або:

«Україну бережіть, вона - надія людства. Україна - це та Русь, яка залишилася вдома».

А у відповідь принциповим русофілам - цитата принципової росіянки:

«Сьогодні російська мова служить зовсім не знаряддям культури. Це військово-політичний таран, яким у наших колишніх колоній вишибається прихильність до своєї історії і прагнення європейських цінностей».

Згадаймо Валерію Іллінічну незлим тихим словом і бережемо та примножуймо три основні українські цінності - мову, свободу і благополуччя.

Джерело: блог Євгена Рибчинського

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