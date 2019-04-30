Україна заповнила газом свої підземні сховища на 30%



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З ПСГ України газ не відбирався Фото «112 Україна»

За добу в ПСГ України було закачано 40,49 млн куб. м газу

Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 28 квітня збільшився до 9,349 млрд куб. м, інформує АТ «Укртрансгаз».

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 40,49 млн куб. м газу.

З ПСГ України газ не відбирався.

При цьому в даних за 28 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 11,55 млн куб. м, з Угорщини - 15,46 млн куб. м, з Польщі - 6,08 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 30%.

Як відомо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомлялось, станом на 1 квітня 2019 року заборгованість за газ мешканців Харківської області подолала позначку 3 млрд грн. З цієї суми борг субсидіантів складає 261 млн грн.