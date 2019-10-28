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    Думки вголос

    «Слуги народу» культивують дилетантство, а корупцію перетворюють на шоу

    • Євген Рибчинський

      Народний депутат

    • Розсилка
    «Слуги народу» культивують дилетантство, а корупцію перетворюють на шоу

    На Банковій вже думають, на кого спихнути майбутні помилки

    Можна багато говорити про недоліки виховання президента Зеленського і нерозуміння ним очевидних реалій, але сміливості і наполегливості йому не займати. Він попри все вірить у можливість миру на прийнятних для України умовах і ріст ввп без глобальних інвестицій і без створення нових сучасних підприємств. Він не зупиниться поки не доб’ється свого.

    Питання лише в тому, чого саме хоче добитися шостий президент України? Власного збагачення за рахунок вже відомих корупційних схем і фіскальних джерел чи реанімації хворої корупцією, сепаратизмом і дилетантизмом країни? Судячи по призначеннях, з дилетантством не те, що не боряться - його культивують.

    Слідкуючи за епопеєю з поліграфом, з корупції роблять шоу. Дивлячись, як нам впихують формулу штайнмаєра, розумієш, що сепаратисти житимуть краще за героїв і ветеранів. Але відсутність популярної альтернативи і неприховане бажання людей всупереч всякій логіці отримати мир за будь-яку ціну роблять Зеленського непереможним лідером рейтингів і улюбленцем певної категорії русифікованого населення. А решта - змушені лише спостерігати за державним невіглаством і деколи ходити на мітинги з подібними собі розчарованими і свідомими до мозку кісток українцями.

    А тим часом на Банковій вже думають, на кого з часом спихнути майбутні помилки і кого зробити в усьому винним. Адже Слуга народу це не партія і не сталінський мем, це серіал, в якому тепер роль масовки виконуємо ми, весь український народ.

    Джерело: блог Євгена Рибчинського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    партія Слуга народу
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