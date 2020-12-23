Трамп відмовився підписувати антикризовий законопроєкт на $900 млрд

Глава Білого дому висловив невдоволення рішенням спрямувати звичайним американцям чеки по 600 доларів

Президент США Дональд Трамп не підписав законопроєкт про виділення 900 мільярдів доларів на підтримку економіки в умовах пандемії коронавірусу. Він назвав його «ганебним».

Про це Трамп заявив у відеозверненні.

Зокрема він назвав «смішно низькою» передбачену для американців стимулюючу виплату в розмірі 600 доларів. Трамп закликав Конгрес збільшити її до 2000 доларів.

Він також зазначив, що вимагає від Конгресу «негайно позбутися марнотратних і непотрібних пунктів» у прийнятому законодавстві або надіслати йому на підпис інший проєкт закону.

Перед цим Конгрес США погодив надання пакету допомоги у 900 мільярдів доларів у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Пакет мав включати у себе допомогу у 600 доларів для більшості американців та доплати тим, хто втратив роботу через пандемію. Він також містив підтримку окремих галузей, зокрема, транспортної, та фінансування розширеного доступу до інтернету.