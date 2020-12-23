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    Економіка та фінанси

    Трамп відмовився підписувати антикризовий законопроєкт на $900 млрд

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    Дональд Трамп назвав законопроєкт&nbsp;&laquo;ганебним&raquo; - Трамп відмовився підписувати антикризовий законопроєкт на $900 млрд
    Дональд Трамп назвав законопроєкт «ганебним»

    Глава Білого дому висловив невдоволення рішенням спрямувати звичайним американцям чеки по 600 доларів

    Президент США Дональд Трамп не підписав законопроєкт про виділення 900 мільярдів доларів на підтримку економіки в умовах пандемії коронавірусу. Він назвав його «ганебним».

    Про це Трамп заявив у відеозверненні.

    Зокрема він назвав «смішно низькою» передбачену для американців стимулюючу виплату в розмірі 600 доларів. Трамп закликав Конгрес збільшити її до 2000 доларів.

    Він також зазначив, що вимагає від Конгресу «негайно позбутися марнотратних і непотрібних пунктів» у прийнятому законодавстві або надіслати йому на підпис інший проєкт закону.

    Перед цим Конгрес США погодив надання пакету допомоги у 900 мільярдів доларів у зв’язку з пандемією коронавірусу.

    Пакет мав включати у себе допомогу у 600 доларів для більшості американців та доплати тим, хто втратив роботу через пандемію. Він також містив підтримку окремих галузей, зокрема, транспортної, та фінансування розширеного доступу до інтернету.

    Теги: США Дональд Трамп закон криза фінансування президент
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