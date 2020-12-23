Макрон підтвердив намір приїхати в Україну

В ході телефонної розмови Зеленський побажав Макрону, який заразився коронавірусом, якнайшвидшого одужання і відновлення сил

Президенти України та Франції провели телефонну розмову

Президент Франції Еммануель Макрон під час бесіди із президентом України Володимиром Зеленським підтвердив намір приїхати до Києва з офіційним візитом, як тільки дозволить епідситуація.

Про це повідомила пресслужба глави Української держави.

В ході телефонної розмови Зеленський побажав Макрону, який заразився коронавірусом, якнайшвидшого одужання і відновлення сил, а також привітав його із днем народження, який французький лідер відзначав напередодні.

Також особливу увагу сторони присвятили питанню досягнення миру на Донбасі. Так, український президент поінформував колегу про актуальні зусилля, яких докладає Київ для досягнення стійкого миру, і подякував йому за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України і її мирних ініціатив.

У свою чергу Макрон запевнив, що Франція буде продовжувати вживати всіх необхідних заходів для просування у мирному процесі, і підкреслив при цьому, що важливо дотримуватися домовленостей «Нормандії».

Зазначимо, після розмови Зеленський подякував Макрону за готовність допомогти з вакциною від Covid-19.

Напередодні повідомлялося, що коронавірус у Макрона протікає з ускладненнями, йому важко дихати.

Про те, що Макрон заразився коронавірусом, стало відомо 17 грудня. Він пішов на самоізоляцію як мінімум на тиждень. В цей час політик буде працювати дистанційно.

Макрон заявив, що його турбує тільки температура, головний біль і сухий кашель.

Після цього прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відправився на карантин. Його приклад наслідували й інші лідери держав і європейські діячі. Результат тесту на інфекцію канцлера Німеччини Ангели Меркель виявився негативним.

Також через контакт з Макроном відправився на самоізоляцію прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

Крім нього на самоізоляцію вирушив прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта. Він спілкувався з Макроном у минулу середу.