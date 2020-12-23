Скандал з українською іконою: опозиція Боснії вимагає відставки президента Додіка

Президент автономної Республіки Сербської, яка входить до Боснії та Герцоговини, Мілорад Додік подарував главі МЗС РФ українську ікону з окупованого Луганська

Скандал довкола подарованої главі МЗС Росії українською ікони «лише загострив всі конфузи і зловживання посадою Додіка»

Опозиція у Республіці Сербській, що входить до складу Боснії та Герцеговини, вимагає відставки президента Мілорада Додіка через скандал із подарованою главі МЗС Росії українською іконою.

Про це інформує Balkan Insight.

Президент Боснії та Герцеговини та його партія «Союз незалежних соціал-демократів» поки що не прокоментували скандал з іконою. Водночас опозиційні політичні лідери в Республіці Сербській відкрито вимагають його відставки.

«Єдиний правильний крок – піти у відставку, піти з посади, з якою він, очевидно, не знає що робити, і врятувати нас від подальшого зніяковіння», – заявив Браніслав Бореновіч, лідер «Партії демократичного прогресу».

Він додав, що скандал довкола подарованої главі МЗС Росії українською ікони лише загострив всі конфузи і зловживання посадою Додіка.

Найбільша опозиційна партія в Республіці Сербській Сербська «Демократична партія» заявила, що всі, хто причетний до цієї справи, мають піти у відставку.

«Я сподіваюся, що цього разу все просто так не минеться, тому що це пляма на всій нашій нації», – заявив журналістам лідер партії Мірко Саровіч.

Напередодні Мінкульт України заявив, що подарована Лаврову у Сараєві ікона належить Україні.

Як відомо, 14 грудня очільник МЗС РФ Лавров під час візиту до Боснії і Герцеговини отримав від голови президії БіГ, сербського представника Мілорада Додика у подарунок українську ікону з окупованого Луганська.

Після розголосу у ЗМІ прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу і намагається встановити, як старовинна українська ікона потрапила до країни.

Місцеві ЗМІ також оприлюднили фото ікони, на якому видно воскову печатку, котра свідчить, що пам’ятка належить Україні.

Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній назвав «політичним жестом» у сторону Росії інцидент у Сараєві.