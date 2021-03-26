Заощаджуємо на світлі: хто сплачуватиме за електроенергію менше

Згідно з постановоюКабміну, за наявності двозонних лічильників споживачі оплачують половину ціни за період з 23:00 до 7:00

Українці сплачуватимуть за електроенергію 1,68 грн/кВт-год до 1 травня.

Відповідну постанову опублікували на «Урядовому порталі».

Фіксована ціна, визначена у пункті 1 цього додатка, застосовується до електричної енергії, що купується у постачальників універсальних послуг та споживається:

1) індивідуальними та колективними побутовими споживачами, зокрема:

у гуртожитках, що розраховуються з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку в частині споживання електричної енергії фізичними особами для задоволення власних побутових потреб, які не включають професійну та/або господарську діяльність;

у багатоквартирних житлових будинках (в тому числі гуртожитках) на технічні цілі (роботу індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків;

у дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території;

2) юридичними особами, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечок із збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо), у частині задоволення побутових потреб внутрішньо переміщених осіб;

3) релігійними організаціями в частині споживання електричної енергії для задоволення комунально-побутових потреб.

За наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки побутових споживачів проводяться за фіксованою ціною на електричну енергію, визначеною у пункті 1 цього додатка, із застосуванням таких коефіцієнтів (за вибором споживача):

1) за двозонним диференціюванням за періодами часу:

0,5 ціни в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї до 7-ї години);

повна фіксована ціна у інші години доби;

2) за тризонним диференціюванням за періодами часу:

1,5 фіксованої ціни в години максимального навантаження енергосистеми (з 8-ї до 11-ї години і з 20-ї до 22-ї години);

повна фіксована ціна у напівпіковий період (з 7-ї до 8-ї години,

з 11-ї до 20-ї години, з 22-ї до 23-ї години);

0,4 фіксованої ціни в години нічного мінімального навантаження енергосистеми (з 23-ї до 7-ї години).

У всіх інших часових проміжках сплачується повна ціна.

Раніше повідомлялося, що тариф на електроенергію для населення на рівні 1,68 грн за кВт/год зафіксовано на один місяць – до 1 травня 2021 року.

Нагадаємо, 24 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що Кабінет міністрів вирішив зберегти ціну на електроенергію для населення з 1 квітня на колишньому рівні. Ціна становитиме 1,68 гривень за кВт/год.

Водночас, Кабмін дозволив «Енергоатому» повноцінно працювати на ринку, що дасть компанії можливість отримувати необхідні кошти.

Напередодні стало відомо, що Кабінет міністрів може на певний час продовжити покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів на енергоринку (ПСО), термін дії якого завершується 31 березня. Тобто тарифи на електроенергію для населення не зміняться ще якийсь час.

Нагадаємо, постанова Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу перші 100 кВт на рівні 90 копійок за 1 кВт набрала чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.

Крім того, для споживачів з електроопаленням скасована норма, за якою в період з 1 жовтня по 30 квітня при споживанні до 3000 кВт електроенергії на місяць вони платили за тарифом 90 коп./кВт, а за об'єм понад 3000 кВт - 1,68 грн/кВт.

Кабінет міністрів України 1 лютого встановив порядок надання компенсації деяким категоріям споживачів електричної енергії. Компенсація у розмірі 1,4 млрд гривень надходитиме на рахунки постачальників електроенергії. Здебільшого це домогосподарства з електроопаленням.

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