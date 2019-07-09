Саме під такими гаслами лідери «Слуги народу» будуть в новій Раді продавлювати двомовність

Дмитро Разумков

Сором та біль викликають слова новітніх «слуг народу», про те, що в «знак протесту» проти дій окупанта потрібно переходити на спілкування мовою того ж окупанта

Я сам із російськомовної родини.

Навчався у російськомовній школі, вищому навчальному закладі...

Дуже чітко пам‘ятаю свій перехід на українську мову спілкування...

1990 рік. Активні процеси здобуття незалежності України і неприхований, жорсткий, ультимативний тиск Росії щодо намірів загнати Україну в новий кабальний «собзний договір» та збереження СРСР за будь-яку ціну.

Так, це був мій свідомий вибір... Так, це був мій протест... Проти таких нахабних і цинічних дій Росії.

Знаю десятки тисяч українців, які у часи, коли вирішувалась доля України у 1990-91, 2004-05, 2013-14 роки також зробили свій вибір на користь повного переходу з російської на українську мову. Саме це є одним із елементів самовизначення людини, його патріотизму, бажання будувати сильну, могутню і процвітаючу Україну... такі дії викликали в мене завжди повагу і гордість.

І шок, сором та біль викликають от такі слова новітніх «слуг народу», про те, що в «знак протесту» проти дій окупанта потрібно переходити на спілкування мовою того ж окупанта.

Друзі, от під саме такими гаслами нам ці діячі в новій Верховній Раді будуть продавлювати двомовність в Україні, статус регіональних мов та інші антиукраїнські історії...

Джерело: блог Павла Розенка

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