  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Павло Розенко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Саме під такими гаслами лідери «Слуги народу» будуть в новій Раді продавлювати двомовність

    • Павло Розенко

      Віце-прем'єр-міністр України

    • Розсилка
    Дмитро Разумков - Саме під такими гаслами лідери «Слуги народу» будуть в новій Раді продавлювати двомовність
    Дмитро Разумков

    Сором та біль викликають слова новітніх «слуг народу», про те, що в «знак протесту» проти дій окупанта потрібно переходити на спілкування мовою того ж окупанта

    Я сам із російськомовної родини. 
    Навчався у російськомовній школі, вищому навчальному закладі...
    Дуже чітко пам‘ятаю свій перехід на українську мову спілкування...

    1990 рік. Активні процеси здобуття незалежності України і неприхований, жорсткий, ультимативний тиск Росії щодо намірів загнати Україну в новий кабальний «собзний договір» та збереження СРСР за будь-яку ціну.

    Так, це був мій свідомий вибір... Так, це був мій протест... Проти таких нахабних і цинічних дій Росії.

    Знаю десятки тисяч українців, які у часи, коли вирішувалась доля України у 1990-91, 2004-05, 2013-14 роки також зробили свій вибір на користь повного переходу з російської на українську мову. Саме це є одним із елементів самовизначення людини, його патріотизму, бажання будувати сильну, могутню і процвітаючу Україну... такі дії викликали в мене завжди повагу і гордість.

    І шок, сором та біль викликають от такі слова новітніх «слуг народу», про те, що в «знак протесту» проти дій окупанта потрібно переходити на спілкування мовою того ж окупанта.

    Друзі, от під саме такими гаслами нам ці діячі в новій Верховній Раді будуть продавлювати двомовність в Україні, статус регіональних мов та інші антиукраїнські історії...

    Джерело: блог Павла Розенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    партія Слуга народу Дмитро Разумков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Леонід Радзіховський
    Леонід Радзіховський

    Публіцист

    Матвій Ганапольський
    Матвій Ганапольський

    Оглядач

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ