Чому цього року в Херсоні не мітингують комуністи та сепаратисти

Рівно рік тому у Херсоні вийшли на «мітинг» місцеві комуняки і сєпари з червоними прапорами з сєрпом і молотом

Так склалось, що в це чудове місто на шашлички в той же день приїхали ветерани АТО, ультрас і взагалі небайдужі громадяни з інших міст. Ну і в компанії херсонських ветеранів АТО, ультрас і небайдужих громадян їли ці шашлички, купались в Дніпрі і насолоджувались чудовою погодою в центральному міському парку. Так склалось, що місцеві комуняки і

1 травня 2017 року у Херсоні

Рівно рік тому у Херсоні вийшли на «мітинг» місцеві комуняки і сєпари з червоними прапорами з сєрпом і молотом

Так склалось, що в це чудове місто на шашлички в той же день приїхали ветерани АТО, ультрас і взагалі небайдужі громадяни з інших міст.

Ну і в компанії херсонських ветеранів АТО, ультрас і небайдужих громадян їли ці шашлички, купались в Дніпрі і насолоджувались чудовою погодою в центральному міському парку.

Так склалось, що місцеві комуняки і сєпари того дня були сильно биті, залиті газом і добиті ногами.

Потім ще раз биті. І добиті ногами.

І ще раз.

Багато разів за той день.

Також щось тоді сталось з офісом партії клімєнка «успішна країна». Кажуть, що він ледь не згорів і дуже пошкодився.

Дивіться яка справа.

Сьогодні, через рік, в Херсоні місцеві комуняки і сєпари не вийшли ні на який мітинг.

Взагалі.

Ніхто не знає куди вони поділись сьогодні.

І офісу партії клімєнка «успішна країна» там немає вже рік як.

Моралі не буде.

Мораль придумайте самі.

Джерело: блог Романа Сініцина

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