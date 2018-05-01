  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Роман Сініцин
    Думки вголос

    Чому цього року в Херсоні не мітингують комуністи та сепаратисти

    Рівно рік тому у Херсоні вийшли на «мітинг» місцеві комуняки і сєпари з червоними прапорами з сєрпом і молотом
    Так склалось, що в це чудове місто на шашлички в той же день приїхали ветерани АТО, ультрас і взагалі небайдужі громадяни з інших міст. Ну і в компанії херсонських ветеранів АТО, ультрас і небайдужих громадян їли ці шашлички, купались в Дніпрі і насолоджувались чудовою погодою в центральному міському парку. Так склалось, що місцеві комуняки і
    • Роман Сініцин

      Волонтер

    • Вчора, 17:29
    • Розсилка
    1 травня 2017 року у Херсоні
    1 травня 2017 року у Херсоні

    Рівно рік тому у Херсоні вийшли на «мітинг» місцеві комуняки і сєпари з червоними прапорами з сєрпом і молотом

    Так склалось, що в це чудове місто на шашлички в той же день приїхали ветерани АТО, ультрас і взагалі небайдужі громадяни з інших міст.

    Ну і в компанії херсонських ветеранів АТО, ультрас і небайдужих громадян їли ці шашлички, купались в Дніпрі і насолоджувались чудовою погодою в центральному міському парку.

    Так склалось, що місцеві комуняки і сєпари того дня були сильно биті, залиті газом і добиті ногами.
    Потім ще раз биті. І добиті ногами.
    І ще раз.
    Багато разів за той день.

    Також щось тоді сталось з офісом партії клімєнка «успішна країна». Кажуть, що він ледь не згорів і дуже пошкодився.

    Дивіться яка справа.

    Читайте також

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Чому цього року в Херсоні не мітингують комуністи та сепаратисти
    Чому цього року в Херсоні не мітингують комуністи та сепаратисти
    Чому цього року в Херсоні не мітингують комуністи та сепаратисти
    Чому цього року в Херсоні не мітингують комуністи та сепаратисти
    Чому цього року в Херсоні не мітингують комуністи та сепаратисти
    Чому цього року в Херсоні не мітингують комуністи та сепаратисти
    Чому цього року в Херсоні не мітингують комуністи та сепаратисти

    Сьогодні, через рік, в Херсоні місцеві комуняки і сєпари не вийшли ні на який мітинг. 
    Взагалі.
    Ніхто не знає куди вони поділись сьогодні.
    І офісу партії клімєнка «успішна країна» там немає вже рік як.

    Моралі не буде. 
    Мораль придумайте самі.

    Джерело: блог Романа Сініцина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    АТО Херсонщина партії ультрас Херсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Слава Рабинович
    Слава Рабинович
    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Павло Фельгенгауер
    Павло Фельгенгауер

    Російський журналіст, незалежний військовий оглядач

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ