Чому цього року в Херсоні не мітингують комуністи та сепаратисти
- Вчора, 17:29
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Розсилка
Рівно рік тому у Херсоні вийшли на «мітинг» місцеві комуняки і сєпари з червоними прапорами з сєрпом і молотом
Так склалось, що в це чудове місто на шашлички в той же день приїхали ветерани АТО, ультрас і взагалі небайдужі громадяни з інших міст.
Ну і в компанії херсонських ветеранів АТО, ультрас і небайдужих громадян їли ці шашлички, купались в Дніпрі і насолоджувались чудовою погодою в центральному міському парку.
Так склалось, що місцеві комуняки і сєпари того дня були сильно биті, залиті газом і добиті ногами.
Потім ще раз биті. І добиті ногами.
І ще раз.
Багато разів за той день.
Також щось тоді сталось з офісом партії клімєнка «успішна країна». Кажуть, що він ледь не згорів і дуже пошкодився.
Дивіться яка справа.
Сьогодні, через рік, в Херсоні місцеві комуняки і сєпари не вийшли ні на який мітинг.
Взагалі.
Ніхто не знає куди вони поділись сьогодні.
І офісу партії клімєнка «успішна країна» там немає вже рік як.
Моралі не буде.
Мораль придумайте самі.
Джерело: блог Романа Сініцина