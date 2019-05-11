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    Думки вголос

    «Комбат» терористів вже в пеклі. Українські морпіхи жорстоко помстилися за смерть побратимів

    • Роман Сініцин

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    <p>Розвідника Дениса поховали навпроти сільського футбольного поля</p> - «Комбат» терористів вже в пеклі. Українські морпіхи жорстоко помстилися за смерть побратимів

    Розвідника Дениса поховали навпроти сільського футбольного поля

    Вічна пам‘ять Героям морпіхам...

    Розвідника Дениса поховали в рідному селі у Бесарабії

    Навпроти сільського футбольного поля, це якось трохи символічно, враховуючи що Дєд займався футболом в ДЮСШ і був причетний до ультрас-руху в Одесі.

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    «Комбат» терористів вже в пеклі. Українські морпіхи жорстоко помстилися за смерть побратимів
    «Комбат» терористів вже в пеклі. Українські морпіхи жорстоко помстилися за смерть побратимів
    «Комбат» терористів вже в пеклі. Українські морпіхи жорстоко помстилися за смерть побратимів

    За Дениса і його командира Івана Сакаля - морпіхи помстяться.

    Уже почали.

    Пару днів тому «комбат» терористів відправився у пекло разом ще з п‘ятьма орками.

    На шляху в пекло зараз знаходиться його бойова подруга і ще пару орків, усі вони в важкому стані в донецькій лікарні.

    Знищено пару одиниць техніки.

    Вічна пам‘ять Героям морпіхам...

    Джерело: блог Романа Сініцина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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