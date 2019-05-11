«Комбат» терористів вже в пеклі. Українські морпіхи жорстоко помстилися за смерть побратимів
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Розсилка
Розвідника Дениса поховали навпроти сільського футбольного поля
Вічна пам‘ять Героям морпіхам...
Розвідника Дениса поховали в рідному селі у Бесарабії.
Навпроти сільського футбольного поля, це якось трохи символічно, враховуючи що Дєд займався футболом в ДЮСШ і був причетний до ультрас-руху в Одесі.
За Дениса і його командира Івана Сакаля - морпіхи помстяться.
Уже почали.
Пару днів тому «комбат» терористів відправився у пекло разом ще з п‘ятьма орками.
На шляху в пекло зараз знаходиться його бойова подруга і ще пару орків, усі вони в важкому стані в донецькій лікарні.
Знищено пару одиниць техніки.
Вічна пам‘ять Героям морпіхам...
Джерело: блог Романа Сініцина