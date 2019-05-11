«Комбат» терористів вже в пеклі. Українські морпіхи жорстоко помстилися за смерть побратимів

Розвідника Дениса поховали навпроти сільського футбольного поля

Вічна пам‘ять Героям морпіхам...

Розвідника Дениса поховали в рідному селі у Бесарабії.

Навпроти сільського футбольного поля, це якось трохи символічно, враховуючи що Дєд займався футболом в ДЮСШ і був причетний до ультрас-руху в Одесі.

За Дениса і його командира Івана Сакаля - морпіхи помстяться.

Уже почали.

Пару днів тому «комбат» терористів відправився у пекло разом ще з п‘ятьма орками.

На шляху в пекло зараз знаходиться його бойова подруга і ще пару орків, усі вони в важкому стані в донецькій лікарні.

Знищено пару одиниць техніки.

Вічна пам‘ять Героям морпіхам...

Джерело: блог Романа Сініцина

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