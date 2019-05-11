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    Думки вголос

    Ветерани, які боролися за нашу державу - і є Україна!

    • Ірина Фріз

      Міністр у справах ветеранів

    • Розсилка
    <div class="photos photo-item photo-align-center"> <div class="photo-item-image"> <div class="author">Фото: www.president.gov.ua</div> </div> </div> - Ветерани, які боролися за нашу державу - і є Україна!
    Фото: www.president.gov.ua

    Вона боролася, вистояла, живе і ми маємо зробити все, аби це життя було сповнене гордістю за дії сучасників!

    Є історії, про які не прочитаєш у підручниках, яких не розкажуть у школі чи інституті – їх можна дізнатися тільки з уст тих, кому вони належать. І це саме така історія. Агафія Карпівна Книш — колишня політична ув'язнена. Вона пережила жорстокі допити та знущання, її було засуджено до 10 років таборів. Усі ці роки вона перебувала на виправних роботах у нелюдських умовах, при сорокаградусному морозі, працюючи протягом 12-ти годин на добу. Розбивала вічну мерзлоту кайлами, зводячи будинки, копаючи котловани під них. Якщо відробляла денну норму, отримувала за це 600 грамів хліба, якщо ні – 300.

    Напевно, в житті кожного є події, які діють на кшталт повернення до життя після клінічної смерті. Вони змушують на багато речей дивитись по-іншому, цінувати те, що раніше здавалося банальним сьогоденням, розуміти, що цінності в житті - це не данність, а те, що потребує уваги, праці, боротьби.

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    Ці дні для мене стали особливими саме тому, що мала честь зустрітись з учасницею Норильського повстання Книш Агафією Карпівною та її донькою Валентиною. Я приїхала до пані Агафії з нагоди встановлення миру після Другої світової війни. Жодного офіціозу, хотіла просто подарувати нову вишиванку до Дня вишиванки, що буде 16 травня. Вже хотіла йти, але мене зупинили й сказали безапеляційно: «Ні, так просто не підете».

    Далі ми просто говорили. Ні, Вона говорила, розповідала, згадувала, а я була одним великим вухом. За гостинним столом, Агафія Карпівна та пані Валентина пригощали кавою і надихали на дії кожним своїм маленьким спогадом та оцінкою сучасних подій. Навіть пісні були. І були вони про Україну. Час просто втратив сенс. Хотілося слухати й просто сидіти поруч зі стійкою, красивою, тендітною й самодостатньою пані Агафією.

    Повертаючись додому, в мене була лише одна думка: вона - Агафія Карпівна Книш - і є Україна! Вона боролася, вистояла, живе і ми маємо зробити все, аби це життя було сповнене гордістю за дії сучасників!

    Джерело: Лівий берег

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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