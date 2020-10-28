Як ексрегіонали намагаються запхати до Київради партію Пальчевського

Було 40 голосів, а після перерахунку стало 80...

Думаєте чому так довго «рахують»? І будуть рахувати ще добу - дві.

Комусь натягують, в когось зрізають.

От приклад, як риги намагаються запихнути таки в Київраду партію рснявого Пальчевського.

Перший протокол приїхав до ТВК. У ОПЗЖ 48. У Пальчевського 40.

ТВК відправляє протокол на уточнення у ОПЗЖ стає 8. У Партії Пальчевського 80.

ДВК 800133

І таких прикладів багато!

Джерело: блог Романа Сініцина

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