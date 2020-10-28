Як ексрегіонали намагаються запхати до Київради партію Пальчевського
Було 40 голосів, а після перерахунку стало 80...
Думаєте чому так довго «рахують»? І будуть рахувати ще добу - дві.
Комусь натягують, в когось зрізають.
От приклад, як риги намагаються запихнути таки в Київраду партію рснявого Пальчевського.
Перший протокол приїхав до ТВК. У ОПЗЖ 48. У Пальчевського 40.
ТВК відправляє протокол на уточнення у ОПЗЖ стає 8. У Партії Пальчевського 80.
ДВК 800133
І таких прикладів багато!
Джерело: блог Романа Сініцина