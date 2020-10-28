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    Думки вголос

    Як ексрегіонали намагаються запхати до Київради партію Пальчевського

    • Роман Сініцин

      Волонтер

    • Розсилка
    Як ексрегіонали намагаються запхати до Київради партію Пальчевського

    Було 40 голосів, а після перерахунку стало 80...

    Думаєте чому так довго «рахують»? І будуть рахувати ще добу - дві.

    Комусь натягують, в когось зрізають.

    От приклад, як риги намагаються запихнути таки в Київраду партію рснявого Пальчевського.

    Перший протокол приїхав до ТВК. У ОПЗЖ 48. У Пальчевського 40.

    ТВК відправляє протокол на уточнення у ОПЗЖ стає 8. У Партії Пальчевського 80.

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    Як ексрегіонали намагаються запхати до Київради партію Пальчевського
    Як ексрегіонали намагаються запхати до Київради партію Пальчевського

    ДВК 800133

    І таких прикладів багато!

    Джерело: блог Романа Сініцина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Київ Київрада Андрій Пальчевський
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