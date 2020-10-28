Поліція знайшла бабусю дівчинки, яку батьки покинули у сквері



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Правоохоронці помістили дівчинку до лікарняного закладу Фото: Нацполіція

Правоохоронці продовжують розшук батьків дитини

У ході проведення пошуків батьків 5-річної дівчинки, яку 27 жовтня батьки залишили в одному із скверів Святошинського району, правоохоронці знайшли бабусю дитини.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейські встановили, що батьки дівчинки проживають на масиві Троєщина, проте часто приїздять до знайомих у Святошинський район.

Як розповіла начальниця ювенальної превенції Святошинського району Олена Санченко, інспектори поспілкувалися з бабусею дівчинки.

«Як повідомила бабуся, дитину раніше самою не залишали. Наразі працівники служби у справах дітей вирішують питання, щодо передання дитини бабусі на тимчасове проживання. Ми докладаємо усіх зусиль, аби встановити причини такого вчинку та усі обставини події. Після встановлення місцезнаходження батьків, їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності та проведено профілактичну бесіду», - сказала Санченко.

Правоохоронці помістили малолітню до лікарняного закладу. Наразі її життю нічого не загрожує.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці знайшли 5-річну дівчинку покинутою у сквері на вулиці Котельникова, 26.