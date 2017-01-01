  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Роман Сініцин
    Думки вголос

    Юрій Крисін: організатор «тітушок», якого суд відпустив на волю

    Кажуть, Крисін великий друг клоуна, який так хоче бути подібним на Кадирова, Олексія Савченка - голови Миколаївської ОДА
    Це Юра Крисін. Шкаф, Шрек, Криса. Персонаж відомий в кримінальних колах Києва нульових. І не тільки Києва. Рейдерства, віджими, рекет. Неймовірну кількість разів світився під час захоплень різних об'єктів донецькими і не тільки в Києві. [GALLERY_BLOCK] Побиття, погрози, зброя. Завжди виходив сухим з води. Кажуть, що Крисін - силове
    • Роман Сініцин

      Волонтер

    • Вчора, 15:04
    • Розсилка
    Юрій Крисін
    Юрій Крисін

    Кажуть, Крисін великий друг клоуна, який так хоче бути подібним на Кадирова, Олексія Савченка - голови Миколаївської ОДА

    Це Юра Крисін. Шкаф, Шрек, Криса. Персонаж відомий в кримінальних колах Києва нульових. І не тільки Києва. Рейдерства, віджими, рекет.

    Неймовірну кількість разів світився під час захоплень різних об'єктів донецькими і не тільки в Києві.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Юрій Крисін: організатор «тітушок», якого суд відпустив на волю
    Юрій Крисін: організатор «тітушок», якого суд відпустив на волю
    Юрій Крисін: організатор «тітушок», якого суд відпустив на волю

    Побиття, погрози, зброя. 
    Завжди виходив сухим з води.

    Кажуть, що Крисін - силове крило з орбіти злочинного угруповування Юри Єнакієвського.

    Під час подій Майдану Крисін з своїми людьми неодноразово світились під час сутичок з протестувальниками. Діяли в зв'язці з ментами.

    В січні 2014 Крисін давав своїх тітуханів «в оренду», поки відпочивав на Мальдівах, тітухани активно брали участь у викраденнях і катуваннях майданівців.
    Частина прізвищ відомі.

    В лютому 2014 Крисін в складі групи осіб, переважно спортсменів і раніше засуджених, на Великій Житомирській біля Київського главка МВС зупинив авто з журналістом «Вестєй» Веремієм. 
    Зупинив взривпакетом.

    Веремія було поранено з вогнепальної зброї, Крисін з подєльніками добивали його бітами і палками. Це доведений епізод. Просто за те, що Веремій знімав відео на мобільний. Веремій помер.

    В березні 2014 Крисіна затримали в спортзалі на Печерську по цьому епізоду.
    Крисін призався, що отримував 20000 $ за "комплекс послуг" по Майдану.
    Суд кваліфікував участь Крисіна у вбивстві журналіста Веремія як "хуліганство". Бо безпосередньо в спину Веремію стріляв не Крисін (організатор тітушні оцієї всієї), а інший чорт, який теж під слідством.

    Читайте також

    Якийсь час Крисін сидів в СІЗО, потім суд випустив під домашній арешт, а ще згодом під особисте зобов'язання не покидати межі Києва.

    За Крисіна вписувалась Валерия Лутковская, звинувачувала Департамент спцрозслідувань ГПУ, у тому що ті сприяють незаконному носінню Крисіним електронного браслета.

    Ну вобщєм Крисін трішки посидівши в СІЗО .. виявляється на волі.

    І починає кришувати перевезення (маршрутки) та торгівлю на Центральному вокзалі Києва.

    У своєму стилі кришувати і підминати. 
    Маршрутчиків просто б'ють, перевізники починають платити.

    В жовтні 2015 Крисін приймає участь в перестрілці на ст. метро Житомирська, там був замєс з маршрутчиками теж.

    У Крисіна в машині поліція знаходить бойову гранату РГД-5.

    За цей епізод Крисін в 2016 році отримує три роки. Умовно.

    У 2016 Крисін світиться як мінімум в 3-х епізодах зі зброєю та рейдерством - віджимали заправки мережі «Народна» по Києву. 
    Світиться, це мається на увазі що є відео і документальні свідчення потерпілих або свідків. 
    Епізодів було насправді більше в рази.

    В одному з епізодів Крисін стріляє в співробітника АЗС та ранить його. Пів року за це сидить в СІЗО але в рівно рік тому Апеляційний суд Києва відправляє його під домашній арешт.

    Крисін знову береться за своє. Кришує перевізників і торгівлю. 
    І все у нього чудєсно, правда іноді доводиться ходити на суди та до слєдаків.

    Кажуть Крисін великий друг клоуна, який так хоче бути подібним на Кадирова, Олексій Савченко - голови Миколаївської ОДА.

    І інших впливових друзів у нього вистачає в Києві та регіонах. 
    Це дуже пояснює чому Крисін не сидить п'ятнашку або довічне і прекрасно себе почуває і в фізичному і в матеріальному плані.

    Якийсь час будучи під різними запобіжними заходами (не в СІЗО) Крисіна безкоштовно охороняло ДСО (Поліція охорони). Наче б то через погрози Крисіну з боку невідомих осіб.

    Суд по Майданним справам Крисіна, де суддею є Олег Линник (з Мар'їнки перевівся) - проходив в закритому режимі теж, типу теж через погрози.

    Будучи під міліцейською охороною - Крисін умудрявся здійснювати інші важкі злочини (заправки, віджими...), які різні слідчі, судді і т.д. вперто не помічали або перекваліфіковували у різні «хуліганства» і хоронили.

    Список суддів, слідчих, прокурорів з обставинами справ - це ще на три постіка.

    Я це до чого стільки написав. 
    Сьогодні суд дав Крисіну 4 роки. 
    Умовно. 
    Тобто він як і раніше буде на волі.

    Суд вирішив, що дії Крисіна (вбивство Веремія скоєне групою осіб) підпадають під ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство) і є пом'якшувальні обставини: каяття Крисіна і наявність 2 малолітніх дітей.

    Джерело: блог Романа Сініцина

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    суд кримінал Революція Гідності Євромайдан СІЗО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ