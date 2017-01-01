Юрій Крисін: організатор «тітушок», якого суд відпустив на волю

Кажуть, Крисін великий друг клоуна, який так хоче бути подібним на Кадирова, Олексія Савченка - голови Миколаївської ОДА

Це Юра Крисін. Шкаф, Шрек, Криса. Персонаж відомий в кримінальних колах Києва нульових. І не тільки Києва. Рейдерства, віджими, рекет. Неймовірну кількість разів світився під час захоплень різних об'єктів донецькими і не тільки в Києві. [GALLERY_BLOCK] Побиття, погрози, зброя. Завжди виходив сухим з води. Кажуть, що Крисін - силове

Юрій Крисін

Кажуть, Крисін великий друг клоуна, який так хоче бути подібним на Кадирова, Олексія Савченка - голови Миколаївської ОДА

Це Юра Крисін. Шкаф, Шрек, Криса. Персонаж відомий в кримінальних колах Києва нульових. І не тільки Києва. Рейдерства, віджими, рекет.

Неймовірну кількість разів світився під час захоплень різних об'єктів донецькими і не тільки в Києві.

Побиття, погрози, зброя.

Завжди виходив сухим з води.

Кажуть, що Крисін - силове крило з орбіти злочинного угруповування Юри Єнакієвського.

Під час подій Майдану Крисін з своїми людьми неодноразово світились під час сутичок з протестувальниками. Діяли в зв'язці з ментами.

В січні 2014 Крисін давав своїх тітуханів «в оренду», поки відпочивав на Мальдівах, тітухани активно брали участь у викраденнях і катуваннях майданівців.

Частина прізвищ відомі.

В лютому 2014 Крисін в складі групи осіб, переважно спортсменів і раніше засуджених, на Великій Житомирській біля Київського главка МВС зупинив авто з журналістом «Вестєй» Веремієм.

Зупинив взривпакетом.

Веремія було поранено з вогнепальної зброї, Крисін з подєльніками добивали його бітами і палками. Це доведений епізод. Просто за те, що Веремій знімав відео на мобільний. Веремій помер.

В березні 2014 Крисіна затримали в спортзалі на Печерську по цьому епізоду.

Крисін призався, що отримував 20000 $ за "комплекс послуг" по Майдану.

Суд кваліфікував участь Крисіна у вбивстві журналіста Веремія як "хуліганство". Бо безпосередньо в спину Веремію стріляв не Крисін (організатор тітушні оцієї всієї), а інший чорт, який теж під слідством.

Якийсь час Крисін сидів в СІЗО, потім суд випустив під домашній арешт, а ще згодом під особисте зобов'язання не покидати межі Києва.

За Крисіна вписувалась Валерия Лутковская, звинувачувала Департамент спцрозслідувань ГПУ, у тому що ті сприяють незаконному носінню Крисіним електронного браслета.

Ну вобщєм Крисін трішки посидівши в СІЗО .. виявляється на волі.

І починає кришувати перевезення (маршрутки) та торгівлю на Центральному вокзалі Києва.

У своєму стилі кришувати і підминати.

Маршрутчиків просто б'ють, перевізники починають платити.

В жовтні 2015 Крисін приймає участь в перестрілці на ст. метро Житомирська, там був замєс з маршрутчиками теж.

У Крисіна в машині поліція знаходить бойову гранату РГД-5.

За цей епізод Крисін в 2016 році отримує три роки. Умовно.

У 2016 Крисін світиться як мінімум в 3-х епізодах зі зброєю та рейдерством - віджимали заправки мережі «Народна» по Києву.

Світиться, це мається на увазі що є відео і документальні свідчення потерпілих або свідків.

Епізодів було насправді більше в рази.

В одному з епізодів Крисін стріляє в співробітника АЗС та ранить його. Пів року за це сидить в СІЗО але в рівно рік тому Апеляційний суд Києва відправляє його під домашній арешт.

Крисін знову береться за своє. Кришує перевізників і торгівлю.

І все у нього чудєсно, правда іноді доводиться ходити на суди та до слєдаків.

Кажуть Крисін великий друг клоуна, який так хоче бути подібним на Кадирова, Олексій Савченко - голови Миколаївської ОДА.

І інших впливових друзів у нього вистачає в Києві та регіонах.

Це дуже пояснює чому Крисін не сидить п'ятнашку або довічне і прекрасно себе почуває і в фізичному і в матеріальному плані.

Якийсь час будучи під різними запобіжними заходами (не в СІЗО) Крисіна безкоштовно охороняло ДСО (Поліція охорони). Наче б то через погрози Крисіну з боку невідомих осіб.

Суд по Майданним справам Крисіна, де суддею є Олег Линник (з Мар'їнки перевівся) - проходив в закритому режимі теж, типу теж через погрози.

Будучи під міліцейською охороною - Крисін умудрявся здійснювати інші важкі злочини (заправки, віджими...), які різні слідчі, судді і т.д. вперто не помічали або перекваліфіковували у різні «хуліганства» і хоронили.

Список суддів, слідчих, прокурорів з обставинами справ - це ще на три постіка.

Я це до чого стільки написав.

Сьогодні суд дав Крисіну 4 роки.

Умовно.

Тобто він як і раніше буде на волі.

Суд вирішив, що дії Крисіна (вбивство Веремія скоєне групою осіб) підпадають під ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство) і є пом'якшувальні обставини: каяття Крисіна і наявність 2 малолітніх дітей.

Джерело: блог Романа Сініцина

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