Протидія булінгу та екстремізму. Рада Європи запустила спеціальний проект у Албанії
- 11 Листопада, 08:43
-
Розсилка
Культура насильства, яка зростала з дитячих років, згодом дає свої паростки в дорослому житті
У країнах Євросоюзу дедалі активніше досліджують зв’язок між проявами шкільного насильства та схильністю до радикальних дій та участі в екстремістських рухах. Приділяється більше уваги молоді, яка досить часто стає реальним учасником подій в Сирії чи в інших «гарячих» точках. На сьогодні, за даними європейських спецслужб, тисячі європейців беруть участь у бойових діях на боці ІДІЛ і становлять безпосередню загрозу дестабілізації в країнах Євросоюзу. Культура насильства, яка зростала в них з дитячих років, згодом дає свої паростки в дорослому житті, коли людина здатна розглядати насильство як ефективний інструмент досягнення цілей.
Чому для запуску проекту боротьби з булінгом та екстремізмом Радою Європи обрано саме Албанію? Албанія є одним із лідерів за кількістю випадків булінгу в шкільному середовищі. 37% школярів стикаються з психологічним тиском, а 33% з фізичним булінгом. 73% викладачів вважають зовнішність дітей головною підставою для знущань, 77% викладачів не отримують спеціальної підготовки щодо реагування на шкільне насильство, значна кількість із них демонструє невизначеність у питаннях вирішення проблем булінгу. Тому в співпраці та партнерстві з Міністерством освіти і спорту, науково-дослідними інститутами, школами, місцевими громадами, медіа та неурядовими організаціями, за фінансування Європейського Союзу розпочато трирічний проект вартістю у 600 тис. євро, який буде завершено до 31 січня 2019 року. Глава представництва Ради Європи в Албанії Клаус Нойкірх зазначив необхідність створення нової шкільної культури, що ґрунтується на пріоритеті прав людини та демократії для викорінення булінгу зі школи назавжди.
Загальна мета проекту полягає в тому, щоб знайти ефективні засоби боротьби з булінгом та екстремізмом в системі освіти в Албанії відповідно до європейських стандартів. Кінцевою метою є підтримка відповідних установ у створенні безпечного навчального середовища, якої має бути досягнуто так:
- Відбуватимуться тренінги навичок фахівців у галузі освіти, підвищуючи їхні знання та компетенції щодо того, як запобігати випадкам булінгу та екстремізму в школі.
- Моральні цінності залучення, небайдужості та поваги викладаються як частина шкільної культури в навчальному предметі.
Читайте також
- Учні братимуть участь у створенні та підтримці безпечного простору у школі. Активно залучатимуться до творчого вирішення конфліктних ситуацій.
- Пілотні школи (21 з різних регіонів) розроблятимуть інструменти запобігання знущанню та реагування на прояви екстремізму, з урахуванням власних особливостей, тобто, всі програми будуть адаптовані під албанські реалії.
Обізнаність щодо булінгу зростатиме завдяки розвитку ресурсів для шкіл на основі досліджень та найкращих європейських практик. Разом із тим, у громадах буде проведено серію навчальних занять, круглих столів, семінарів, конференцій, інформаційно-просвітницьких заходів. Булінг та екстремізм буде подолано лише завдяки спільній роботі освітян, фахівців-експертів, соціальних працівників, батьків та безпосередньо учнівської молоді.
Досвід Албанії корисний для України, маємо врахувати що за результатами опитування ЮНІСЕФ (2016), в Україні кожен другий відчуває на собі тиск того чи іншого видів булінгу, за цим показником Україна нарівні з Албанією входить до числа найпроблемніших країн, тому на часі системні зрушення щодо інтеграції антибулінгових програм і в нашій країні.
Читайте також:
- Лише 17 хвилин спілкування на день. Ви вважаєте, що вашу дитину виховає інтернет?
- Stop-булінг. Три проблеми батьків, які впливають на дитячу агресію
- Булінг – тиша, яку ми маємо почути
- Я сьогодні в школу не піду! Про новомоднє слово «булінг» і його значення
- «Б’є – значить любить»? Історія однієї мами очима психолога
- Психологічне та фізичне насильство у школі. Хто має відповідати за законом
- Безпечний простір для вашої дитини. Як протидіяти шкільному булінгу
- Убивчі забавки в інтернеті. Яку шкоду може завдати кібербулінг?