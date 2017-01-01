Протидія булінгу та екстремізму. Рада Європи запустила спеціальний проект у Албанії

Культура насильства, яка зростала з дитячих років, згодом дає свої паростки в дорослому житті

У країнах Євросоюзу дедалі активніше досліджують зв’язок між проявами шкільного насильства та схильністю до радикальних дій та участі в екстремістських рухах. Приділяється більше уваги молоді, яка досить часто стає реальним учасником подій в Сирії чи в інших «гарячих» точках. На сьогодні, за даними європейських спецслужб, тисячі

Руслан Старовойтенко Координатор проектів з управління конфліктами Українського інституту дослідження екстремізму

Руслан Старовойтенко

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Культура насильства, яка зростала з дитячих років, згодом дає свої паростки в дорослому житті

У країнах Євросоюзу дедалі активніше досліджують зв’язок між проявами шкільного насильства та схильністю до радикальних дій та участі в екстремістських рухах. Приділяється більше уваги молоді, яка досить часто стає реальним учасником подій в Сирії чи в інших «гарячих» точках. На сьогодні, за даними європейських спецслужб, тисячі європейців беруть участь у бойових діях на боці ІДІЛ і становлять безпосередню загрозу дестабілізації в країнах Євросоюзу. Культура насильства, яка зростала в них з дитячих років, згодом дає свої паростки в дорослому житті, коли людина здатна розглядати насильство як ефективний інструмент досягнення цілей.

Чому для запуску проекту боротьби з булінгом та екстремізмом Радою Європи обрано саме Албанію? Албанія є одним із лідерів за кількістю випадків булінгу в шкільному середовищі. 37% школярів стикаються з психологічним тиском, а 33% з фізичним булінгом. 73% викладачів вважають зовнішність дітей головною підставою для знущань, 77% викладачів не отримують спеціальної підготовки щодо реагування на шкільне насильство, значна кількість із них демонструє невизначеність у питаннях вирішення проблем булінгу. Тому в співпраці та партнерстві з Міністерством освіти і спорту, науково-дослідними інститутами, школами, місцевими громадами, медіа та неурядовими організаціями, за фінансування Європейського Союзу розпочато трирічний проект вартістю у 600 тис. євро, який буде завершено до 31 січня 2019 року. Глава представництва Ради Європи в Албанії Клаус Нойкірх зазначив необхідність створення нової шкільної культури, що ґрунтується на пріоритеті прав людини та демократії для викорінення булінгу зі школи назавжди.

Молодь Албанії розробляє концепт протидії насильству

Загальна мета проекту полягає в тому, щоб знайти ефективні засоби боротьби з булінгом та екстремізмом в системі освіти в Албанії відповідно до європейських стандартів. Кінцевою метою є підтримка відповідних установ у створенні безпечного навчального середовища, якої має бути досягнуто так:

Обізнаність щодо булінгу зростатиме завдяки розвитку ресурсів для шкіл на основі досліджень та найкращих європейських практик. Разом із тим, у громадах буде проведено серію навчальних занять, круглих столів, семінарів, конференцій, інформаційно-просвітницьких заходів. Булінг та екстремізм буде подолано лише завдяки спільній роботі освітян, фахівців-експертів, соціальних працівників, батьків та безпосередньо учнівської молоді.

Міжнародна конференція з протидії булінгу та екстремізму в Дурресі (Албанія)

Досвід Албанії корисний для України, маємо врахувати що за результатами опитування ЮНІСЕФ (2016), в Україні кожен другий відчуває на собі тиск того чи іншого видів булінгу, за цим показником Україна нарівні з Албанією входить до числа найпроблемніших країн, тому на часі системні зрушення щодо інтеграції антибулінгових програм і в нашій країні.

Український інститут дослідження екстремізму та Інформаційне агентство «Главком» за підтримки Уповноваженого президента України з прав дитини презентують спеціальний проект з протидії булінгу в школі «Стоп шкільний терор» («Безпечна школа»)

Ми зібрали найкращих експертів з проблеми насилля у школі: дитячих та шкільних психологів, законодавців, керівників державних структур, що займаються проблемами дитинства, експертів з юриспруденції, науковців та громадських діячів, які поділяться практичними навичками та теоретичними знаннями зі способів протидії булінгу і порадять батькам і дітям, як протидіяти психологічному та фізичному насиллю в школі. Свої життєві історії, пов'язані із знущанням у школі, розкажуть також відомі люди, зірки шоу-бізнесу, політики та звичайні батьки, які змогли знайти рецепти протидії шкільному терору.

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