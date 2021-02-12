Нардепи оскаржили у Конституційному суді пропорційну систему виборів

Виборче законодавство в Україні знову хочуть змінити

Подання до КСУ надійшло від 45 народних обранців

До Конституційного суду надійшло подання 45 народних депутатів, в якому оскаржено низку положень Виборчого кодексу. Вони стосуються проведення виборів виключно за пропорційною системою.

Про це повідомила пресслужба КСУ.

«Автори клопотання просять визнати книгу третю «Вибори народних депутатів України» (статті 133 – 191 розділів 23 – 31), підпункт 2 пункту 2 розділу 42 «Прикінцеві та перехідні положення» Виборчого кодексу України такими, що не відповідають Конституції України», – йдеться у повідомленні.

представник Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі.

«Народні депутати вважають, що вилучення із законодавства можливості проведення виборів за мажоритарною системою обмежує конституційні виборчі права громадян, а також «містить ознаки узурпації влади», – зазначила нардеп.

Вона додала, що в поданні оскаржено пункт прикінцевих і перехідних положень Кодексу, відповідно до яких втрачав чинність закон «Про вибори народних депутатів України».

Раніше голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що виборче законодавство в Україні потребує реформи, і анонсував підготовку до його «серйозного покращення» на весну 2021.

Нагадаємо, в кінці липня 2020 року в Україні змінилося виборче законодавство: продуктові набори від кандидатів заборонили, а суми застав на місцевих виборах істотно знизили.

Торік Верховна Рада прийняла в другому читанні відповідний законопроект №3485. Цей закон передбачає, що в громадах, які мають понад 10 тисяч виборців, вибори тепер будуть проходити за пропорційною системою. Раніше ж ця система застосовувалася для великих населених пунктів, де проживало 90 тисяч і більше виборців.

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