До 7 років ув’язнення: в Одесі судитимуть голову дільничної виборчої комісії за підкуп виборців
За вказаною схемою один голос виборця оцінювався у 1000 — 1200 гривень
Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї із дільничних виборчих комісій в Одесі та її спільника, підозрюваних у підкупі виборців (ч. 4 ст. 160 КК України).
Про що повідомляють в Одеській обласній прокуратурі.
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї із дільничних виборчих комісій в Одесі та її спільника, підозрюваних у підкупі виборців (ч. 4 ст. 160 КК України).
У жовтні минулого року правоохоронці затримали голову однієї із дільничних виборчих комісій в Одесі та її спільника після одержання ними 43 500 доларів США за списки осіб, які на їх вимогу будуть голосувати за конкретних кандидатів однієї з політичних партій на виборах.
Підозрювані організували групу у кількості 1000 осіб, яким пообіцяли винагороду за голосування під час проведення місцевих виборів на користь кандидатів однієї з політичних партій.
За вказаною схемою один голос виборця оцінювався у 1000 — 1200 гривень.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НПУ. За цей злочин Законом передбачено до 7 років ув’язнення.
Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка за надання неправомірної вигоди слідчому. Власник автівки, яку вилучили у його товариша в рамках кримінального провадження, вирішив у такий незаконний спосіб повернути свій «Мерседес».