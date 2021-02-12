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    До 7 років ув’язнення: в Одесі судитимуть голову дільничної виборчої комісії за підкуп виборців

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    Підозрювані організували групу у кількості 1000 осіб - До 7 років ув’язнення: в Одесі судитимуть голову дільничної виборчої комісії за підкуп виборців
    Підозрювані організували групу у кількості 1000 осіб
    фото: od.gp.gov.ua

    За вказаною схемою один голос виборця оцінювався у 1000 — 1200 гривень

    Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї із дільничних виборчих комісій в Одесі та її спільника, підозрюваних у підкупі виборців (ч. 4 ст. 160 КК України).

    Про що повідомляють в Одеській обласній прокуратурі.

    Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї із дільничних виборчих комісій в Одесі та її спільника, підозрюваних у підкупі виборців (ч. 4 ст. 160 КК України).

    У жовтні минулого року правоохоронці затримали голову однієї із дільничних виборчих комісій в Одесі та її спільника після одержання ними 43 500 доларів США за списки осіб, які на їх вимогу будуть голосувати за конкретних кандидатів однієї з політичних партій на виборах.

    Підозрювані організували групу у кількості 1000 осіб, яким пообіцяли винагороду за голосування під час проведення місцевих виборів на користь кандидатів однієї з політичних партій.

    За вказаною схемою один голос виборця оцінювався у 1000 — 1200 гривень.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НПУ. За цей злочин Законом передбачено до 7 років ув’язнення.

    Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка за надання неправомірної вигоди слідчому. Власник автівки, яку вилучили у його товариша в рамках кримінального провадження, вирішив у такий незаконний спосіб повернути свій «Мерседес».

    Теги: суд вибори Одеса
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