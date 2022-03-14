Путін такого ще не бачив. Скандал у прямому ефірі програми «Время»

На російському каналі посеред прямого ефіру закликали зупинити війну

Наразі співробітницю «Першого каналу», яка увірвалась в прямий ефір з антивоєнним плакатом, затримали

На російському пропагандистському «Першому каналу» під час прямого ефіру програми новин у кадр заскочила дівчина з плакатом із закликами зупинити війну в Україні. Відео з інцидентом опублікувала низка Telegram-каналів.

На відео видно, що у той час, коли одіозна ведуча Катерина Андрєєва розповідає, що прем'єри Росії та Білорусі обговорювали західні санкції, за її спиною з'являється дівчина із антивоєнним плакатом.

На плакаті були написані заклики зупинити війну та не вірити російській пропаганді: «Ні війні! Зупиніть війну! Не вірте пропаганді! Тут вам все брешуть!»

«У прямому ефірі програми «Время» і справді стався інцидент зі сторонньою особою у кадрі. Ведеться службова перевірка», – заявили в пресслужбі путінського каналу.

Сміливою дівчиною виявилася співробітниця Першого каналу, Марія Овсяннікова. Вона раніше заявляла про підтримку України. Напередодні своєї акції вона записала відео, на якому закликала росіян виходити на мітинги проти «братовбивчої війни».

Правозахисники стверджують, що Овсяннікова затримана поліцією і зараз перебуває в ОВС «Останкіно». Жінці загрожує адміністративна справа за статтею щодо воєнної цензури.

Нагадаємо, що в Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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