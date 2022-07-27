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Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Дума думкою багатіє

Сьогодні, 14:32 glavcom.ua
Сергій Міронов, російський депутат, який палко підтримує війну проти України
фото з відкритих джерел

У Росії абсолютно викривлене уявлення про справедливість

На розгляд Держдуми РФ винесено законопроєкт про визнання України державою-терористом. Про це повідомив керівник фракції «Справедлива Росія – За правду» Сєргєй Міронов, чия фракція і виступила з такою ініціативою.

Про справедливу Росію помовчимо. В літературознавстві прийом, що полягає в поєднанні протилежних понять, як, скажімо, справедлива і Росія, називається оксимороном.

Отже законопроєктом Міронова та компанії пропонується визнати Україну – за те що опирається агресії – державою-терористом. А країни, які допомагають Україні чинити опір, як неважко здогадатися, державами-спонсорами тероризму.

І визнають. Хто б сумнівався!

Мені ж ця новина нагадала знаменитий епізод з третього розділу «Мандрів Гуллівера» (наводжу в перекладі геніального Юрія Лісняка:

«Імператор бере в руки палицю й тримає її горизонтально, а претенденти, ідучи один за одним, то стрибають через неї, то пролазять попід нею, туди й назад, залежно від того, підіймає чи опускає палицю імператор... Хто виконує всі ці штуки найдовше і з найбільшою спритністю, той дістає в нагороду синю нитку; другий приз – червона нитка; третій – зелена.»

Як на мене, сьогоднішньою заявою Міронов заслуговує на синю нитку з рук «імператора». Втім, конкуренція в думі дуже висока, і завтра хтось інший може перевершити його в цинізмі та неадекватності.

А ще я подумав, що – з огляду на вже відомі законодавчі ініціативи думи і ті, які ще можуть виникнути у неї в процесі деградації, – можливо, варто і нам вжити якихось символічних заходів. Скажімо, українські ЗМІ могли б перейменувати Держдуму на Держдупу, що сприяло б кращому уявленню про механізм законотворчості в РФ.

Теги: росія війна Україна тероризм інформаційна війна пропаганда

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