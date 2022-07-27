Росія зриває виконання зернової угоди. Порошенко розповів про План «Б»

«Ми не маємо просити Росію – ми їй не віримо. Ми не маємо боятися Росії – ми її не боїмося»

Росія зараз отримує 550 млрд доларів експортної виручки

Світ повинен показати, що не боїться путінського шантажу і буде жорстко відповідати на порушення міжнародних зобов‘язань. Про це сказав Петро Порошенко в ефірі спільного телемарафону «Прямого» та «5 каналу» «150 днів війни». Порошенко наголосив, що підписання «зернової угоди» не може супроводжуватись зняттям санкцій з Росії, бо це буде поразкою України.

«Тому зараз антипутінська коаліція у світі має сказати: якщо Путін не буде виконувати ті документи, які підписані, у нас є план Б», – переконаний Порошенко.

«Ми не маємо просити Росію – ми їй не віримо. Ми не маємо боятися Росії – ми її не боїмося. Ми маємо забезпечити, щоби увесь світ зупинив експорт Росії, аж допоки вона не розблокує чорноморські порти України», – пояснює п’ятий президент.

«Зупинка експорту означає: так як арештовуються яхти російських олігархів, так має бути арештований торговельний флот, який перевозить російський експорт, російську деревину, російське вугілля, російський скраплений газ, весь російський експорт. Росія зараз отримує 550 млрд доларів експортної виручки, вона має отримувати не більше 200 і це дозволить їй забезпечувати соціальні витрати, але не нарощувати військову міць», – пояснив він.

Порошенко нагадав, що Україна вже має відповідний досвід звернення до Гамбурзького трибуналу щодо незаконних дій росії. «Ми отримали рішення суду, яке тоді зобов’язало звільнити захоплені росією у Керченській протоці українські військові кораблі і українських військових моряків. Що б росія не казала, вона це зробила через місяць після прийняття відповідного рішення суду», – зазначає Порошенко.

Він також зауважив, що росія має розблокувати не лише українське зерно, а й увесь експорт: «чому ми не можемо завозити сировину для роботи української промисловості? Чому ми не можемо експортувати чорний метал, продукцію хімії, соняшникову олію і багато іншого, що забезпечує валютний баланс держави? Чому ми обмежуємося лише пшеницею і кукурудзою?».

«Я не виключаю, що з цього приводу буде ще засідання Ради безпеки ООН, але нам не можна це брати як виключну платформу. Ми готові співпрацювати пліч-о-пліч з партнерами, пліч-о-пліч з владою для того, щоби компетентно і професійно забезпечити захист українського інтересу, Української держави, захист українського народу, захист українського фермера», – сказав лідер «Європейської Солідарності».

Нещодавно Порошенко в ефірі американського телеканалу Newsmax TV заявив, що для закінчення війни потрібно запровадити тотальне ембарго на російський експорт.

Нагадаємо, у співпраці з волонтерами ГО «Справа Громад» та ГО «Res_Publika. Брати По Зброї» Фонд Порошенка купує техніку для ЗСУ, яка вкрай потрібна на передовій – це зокрема пікапи, вантажівки та військові бронемашини, а також БПЛА.