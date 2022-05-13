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    Митрополити-камікадзе

    • Сергій Чапнін

      російський журналіст, видавець, редактор і церковно-громадський діяч

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    Священний Синод Московської церкви в України (УПЦ МП) на засіданні 12 травня 2022 року - Митрополити-камікадзе
    Священний Синод Московської церкви в України (УПЦ МП) на засіданні 12 травня 2022 року
    фото: church.ua

    Керівництво Московського патріархату абсолютно відірване від реальності

    Мовою оригіналу

    Меня сильно озадачило сегодняшнее заявление Священного синода УПЦ МП. Вот сидят митрополиты, улыбаются... а ведь все они теперь камикадзе.

    Первое. Логика текста, который они составили с учетом методических указаний, присланных из Москвы, до боли знакомая. Все православные епископы в РПЦ и все православные офицеры ФСБ говорят точно также: «у нас есть враги внешние и враги внутренние, и с ними мы ведем непрестанную борьбу».

    Конфуз только в том, что внешних врагов епископам УПЦ запрещено называть по имени

    Ни Путина, ни Кирилла они в своем заявлении не упоминают. В их картине мира есть только «Российская Федерация вообще», некая неосязаемая сущность, которая в детализации не нуждается. Однако этот собирательный образ рисуется не таким уж ужасным. Сама война – это «страшный», но как будто бы абстрактный грех. Чей именно это грех митрополиты пока еще не разобрались, хотя боль страдания украинского народа они разделяют.

    А вот с внутренними врагами совсем не так. Их много, одних митрополиты смело называют по имени (Порошенко), других чуть менее конкретно, но вполне понятно (ПЦУ, «предыдущая власть», «группа народных депутатов», «органы местного самоуправления»). И получается, что врагов внутри Украины у этих митрополитов значительно больше, чем вовне.

    И это во время-то войны? Поразительно.

    Второе. Как известно, в конце 2022 – начале 2023 года в Москве патриарх Кирилл собирает архиерейский собор. Судя по тексту заявления митрополиты планируют на него приехать. Обтекаемые формулировки в отношении РФ позволят им беспрепятственно въехать в страну. Ну что же, посмотрим, что из этого получится.

    Третье. В таком промосковском контексте очень неожиданно звучит фраза: «Украина выстоит и сохранит свою государственность». То есть Синод УПЦ уже не считает, что сохранение территориальной целостности страны – это актуальная задача. Украинские митрополиты убеждены, что страна часть своей территории непременно потеряет и говорить следует только о сохранении государственности, соглашаясь с потерей части территории. Оговорка прям по Фрейду.

    Наконец, четвертое. Объявленное вчера «собрание с участием епископов, священников, монахов и мирян», о котором не раз уже просили представители разных епархий все-таки состоится. Но это будет мероприятие с целью выпустить пар. Митрополиты даже не скрывают театральный характер встречи. Судя по формулировкам трудно понять, будут ли на этом собрании принятые какие-либо решения или цель просто поговорить? Прекрасная оговорка, что дискуссия не должна вывести собравшихся «из канонического поля» полностью блокирует две основные темы:

    1. суд над патриархом Кириллом,
    2. выход из юрисдикции Москвы.

    Таким образом украинские митрополиты еще раз заявляют вполне однозначно: мы с Москвой и с патриархом Кириллом.

    Похоже, и путь у них будет один – переехать в Москву. Или, если за свое предательство они получат из Москвы приличные деньги, то можно будет отправиться на пенсию и в более теплые страны.

    Паству они потеряют.

    PS: Я практически не знаю украинский епископат лично, но все как-то думал, что приличные епископы где-то есть и со временем они найдут форму соединения с ПЦУ. Последнее время думаю наоборот: пусть никто никуда не переходит, пусть все в Москву уезжают. Украине нужны новые епископы.

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    Джерело: блог Сергія Чапніна

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    Теги: росія окупанти церква ФСБ війна РПЦ Російська православна церква в Україні Україна окупація #stoprussia
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    Митрополити-камікадзе