Верхівка російської церкви – бездушні люди

Гундяєв вирішив погрожувати Онуфрію?

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В комментарии митрополита Илариона после внеочередного заседания Синода РПЦ 29 мая звучит одна главная мысль:

Нашу московскую власть над Церковью Украины никто и никогда не может поставить под сомнение. Наша власть вечна и абсолютна. Что бы Россия ни делала, сколько бы храмов российская армия в Украине ни разрушала, сколько бы людей российская армия ни убивала – УПЦ прикована цепью к Московскому патриархату. Не дергайтесь, братья-украинцы, мы крепко держим поводок в своих руках.

Иларион Алфеев цитирует довольно наглое заявление Синода РПЦ о «сожалении в связи с тем, что в ряде епархий Украинской Православной Церкви прекращается поминовение Патриарха Московского и всея Руси».

Здесь ему было бы уместно прокомментировать решение Собора УПЦ о несогласии с позицией патриарх Кирилла в отношении войны, но этот пункт синодалы в Москве сочли несущественным и решили его просто не упоминать.

В целом московское решение – это прямо сформулированная угроза митрополиту Онуфрию.

Моспатриархия умеет говорить только с одной позиции – позиции силы. Посмотрим, кто в Украине испугается этих угроз и дрогнет.

Я очень надеюсь, что для самого митр. Онуфрия комментарий Алфеева будет еще одним подтверждением, что Собор принял верные решения и обратного пути в МП уже нет.

Иларион снова и снова демонстрирует, что высший епископат РПЦ – это совершенно бессердечные люди. Они лишены сочувствия и сострадания, их заботит власть. Именно жажда власти лежит в основе того культа, который они исповедуют.

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Джерело: блог Сергія Чапніна

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