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    Думки вголос

    Синод Московської церкви втратив відчуття реальності

    Священний Синод Московської церкви в України (УПЦ МП) на засіданні 12 травня 2022 року - Синод Московської церкви втратив відчуття реальності
    Священний Синод Московської церкви в України (УПЦ МП) на засіданні 12 травня 2022 року
    фото: church.ua

    Реакція щодо рішення Синоду

    Не те, щоб я дуже чекала, але заглядала на сайт УПЦ МП. Бо сьогодні відбувся Синод, та якби зібрання вищого керівництва Моспатріархату в Україні. Мали щось вирішити. Хоча б, думала я, зазначити рух від Москви. Не те, щоб це було питання совісті, але виживання.

    Бо... наприклад, в селі Бережанка Горховського району пару днів тому все село вийшло, щоб не пустити попа УПЦ МП на кладовище у поминальні дні.

    Замки на храмах УПЦ МП із забороною місцевою владою служити МП вже в п'яти містах. І це початок.

    В деяких містечках в храмах МП відбуваються такі собі «хлопки» чи може свічку забули згасити (назву населеного пункту напишу не зараз).

    Особисто я готую активістам з поліського села аргументацію для суперечки з попом МП, який в очі бреше, що вони не МП. На їх прохання. Бо батюшка на якісь гроші дітям хати в столиці покупляв, а з МП не виходить.

    Переходи відбуваються масово... Ще не тисячі, але тенденція очевидна. Тільки на Волині за два дні вісім пішло.

    Зрештою, чотири сотні власних священиків скаржаться в суд пентархії на Кирила.

    Кирило що не день виступає з новою заявою, фактично заохочуючи геноцид українців.

    І ось прийшло рішення Синоду Моспатріархату. І все, що хочеться запитати: що з ними не так, Господи? Бо як можна настільки не відчувати час, країну, власних вірян?

    Вони виршили:

    Поскаржитися Генпрокурору на органи влади, заявити що «захоплення храмів» – наслідки помилкової політики Порошенка. (Преосвященіші, підозрюю, що у підручнику історії Церкви імена цих президентів стоятимуть поруч. Петра, як творця нової церкви, який здобув Томос, а Зеленського, як вашого могильщика). Бо, сказавши «А», президенти кажуть і «Б». Обравши (не без запізнення) армію і мову, він обов'язково обере віру. Віру, а не московську ідеологію. Навіть якщо не хоче, життя змусить.

    А Генпрокуратура, якій ви вирішили поскаржитися, дуже зайнята, вона розслідує справи попів-колаборантів. Їх тільки офіційно оприлюднених троє. А неофіційно – значно більше.

    Обговорити долю МП і нові обставинив війни МП вирішили на зібранні вірних, монахів та єпископів. Цікаво, чому одразу не назвати це собором і не сказати, що даєте цьому собору в руки мандат, делегуючи серйозні решення щодо майбутнього? Знаєте чому? Бо бояться в МП, що не зможуть його проконтролювати.

    Одним словом, вони нічого не вирішили. Якщо не рахувати затвердження чину благословення вагітної жінки та створення чоловічого монастиря у... Криму. Щодо чину для вагітної жінки – зворушливо. Це ж у неокупованих територіях? Бо в окупованих, вони немовлят прив'язують до тіла вбитих мам та мінують...

    Шкода...Бо час спливає...

    Час коли ми могли обнятися і разом молитися за перемогу.

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    Джерело: Блог Ярослави Міщенко

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    Теги: росія окупанти церква геноцид війна РПЦ Російська православна церква в Україні Україна томос поминальні дні окупація #stoprussia
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    Синод Московської церкви втратив відчуття реальності