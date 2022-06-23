Росія – «царство добра». Як патріарх Кирило (Гундяєв) війну благословляв

Лідер російської церкви вкотре виправдовує звірства армії РФ

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Патриарх Кирилл, проповедь 21 июня:

«Казалось бы, Бог есть Любовь, все, что вокруг Бога, пронизано любовью, так почему же ближайший к Господу ангел именуется Архистратигом, то есть военачальником? А потому что в мире существует такое явление, как борьба добра со злом, и она проходит и по государственным границам, и по многим другим границам, разделяющим человеческое общество... Очень важно, чтобы наши военнослужащие, наша армия всегда были на стороне добра. Это будет обеспечивать им не только полную поддержку со стороны народа, но и несомненно поможет обретать Божественную поддержку в ответ на их подвиг – поддержку силой Божественной, через святого Архистратига Божиего Михаила».

Другими словами патриарх продолжает проповедовать ересь «метафизической борьбы» против Украины. Кирилл прямо говорит: война с Украиной – это место борьбы добра со злом. Россия, естественно, на стороне добра, и получается, что на стороне зла для него Украина. Государственная граница разделяет «царство добра» (Россию) от «царства зла» (Украину), и поэтому отвоёвывание территорий у Украины – это богоугодное дело, тем самым расширяется «царство добра». Поэтому Божественная поддержка обеспечена именно российским войскам.

И далее Кирилл прямо говорит: «Хотел бы поблагодарить всех вас за то, что вы, защищая Родину, не убоялись страха быть убитыми или ранеными, но выполнили свой воинский долг».

Защищая Родину на чужой территории? Можно ли это понимать как-то иначе, чем непризнание независимости Украины? (Вопрос риторический).

PS: Кто-то еще сомневается, что санкции Великобритании наложены на патриарха Кирилла несправедливо?

PPS: Я бы хотел поинтересоваться, как эти слова патриарха прокомментируют митр. Антоний (Паканич) или, например, диакон Вадим Новинский. Могут ли эти слова патриарха перепечатать без комментарием на сайте СПЖ?

Джерело: блог Сергія Чапніна

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