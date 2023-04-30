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«Ракети їх не лякають». Голова Донецької ОВА розповів про тих, хто досі чекає Росію

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Ракети їх не лякають». Голова Донецької ОВА розповів про тих, хто досі чекає Росію
Третину з тих, хто лишається на прифронтових територіях, треба ретельно розглядати як симпатиків росіян
фото з відкритих джерел

Керівник Донеччини порахував частку «ждунів» на прифронтових територіях

У Донецькій області залишились люди, які чекають Росію, проте їхню кількість складно порахувати, аби не образити всіх, хто залишився в прифронтовій зоні з різних обставин. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів керівник Донецької обласної військової обладміністрації Павло Кириленко.

Кириленко розповідає, що є категорія людей, які кажуть, що це – їхній дім, мала Батьківщина, де вони залишаться, незважаючи ні на що. Їх несправедливо звинувачувати в лояльному ставленні до окупанта. Але третину з тих, хто лишається на прифронтових територіях, треба ретельно розглядати як симпатиків росіян.

«Ракети, які летять їм на голови, їх не те що не лякають, навпаки – частина з них бажає, аби ці обстріли бомбами, запалювальними снарядами, РСЗВ зупинилися, коли ці території займуть ті, хто їх зараз обстрілює», – наголосив голова Донецької ОВА.

За кількістю людей в Бахмуті з 82 тисяч, що проживали там на 24 лютого того року, зараз лишилось менше 4,5 тисяч осіб, кожній з яких надаються максимальні умови для комфортного проживання, отримання виплат та всього іншого.

З тією категорією людей, які лишились на прифронтових територіях, була проведена найактивніша робота з евакуації. Проте більшість з них чітко налаштовані лишатись в Бахмуті за будь-яких обставин, бо розуміють, що продуктами харчування, засобами гігієни, питною водою, вони там забезпечені на багато тижнів наперед.

«Я знаю, з якою періодичністю Службою безпеки проводяться тут фільтраційні заходи та яка тактика застосовується, аби виявляти таких людей», – додав Кириленко.

Для цього є спеціальні засоби, електронні пристрої, інформаційно-психологічні спецоперації. Близькість до зони бойових дій цьому не може стати на заваді. Буквально два тижні тому в Бахмуті проводилися такі заходи, наголосив він.

«Але коли ми кажемо про таке вкрай небезпечне ганебне явище, яке має місце серед місцевих колаборантів, як корегування вогню, то зараз в містах на лінії фронту таким корегувальникам дуже важко. Хоча б через те, що відсутній зв’язок будь-якого виду, що практично унеможливлює для них виконання таких функцій. Вони ж не будуть «азбукою Морзе» телеграфувати», – зазначив Кириленко.

Тим, хто в прифронтових містах підтримує Росію, Павло Кириленко радить лише одне: їхати осваювати Російську Федерацію.

Нагадаємо, що на Луганщині місцевий колаборант помер через те, що викрав генератор. До слова, колаборант, якому ФСБ обіцяла посаду «заступника міністра» в Криму, отримав вирок.

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Теги: Павло Кириленко Донеччина колабораціонізм

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