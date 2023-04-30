«Ракети їх не лякають». Голова Донецької ОВА розповів про тих, хто досі чекає Росію

Третину з тих, хто лишається на прифронтових територіях, треба ретельно розглядати як симпатиків росіян

Керівник Донеччини порахував частку «ждунів» на прифронтових територіях

У Донецькій області залишились люди, які чекають Росію, проте їхню кількість складно порахувати, аби не образити всіх, хто залишився в прифронтовій зоні з різних обставин. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів керівник Донецької обласної військової обладміністрації Павло Кириленко.

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Кириленко розповідає, що є категорія людей, які кажуть, що це – їхній дім, мала Батьківщина, де вони залишаться, незважаючи ні на що. Їх несправедливо звинувачувати в лояльному ставленні до окупанта. Але третину з тих, хто лишається на прифронтових територіях, треба ретельно розглядати як симпатиків росіян.

«Ракети, які летять їм на голови, їх не те що не лякають, навпаки – частина з них бажає, аби ці обстріли бомбами, запалювальними снарядами, РСЗВ зупинилися, коли ці території займуть ті, хто їх зараз обстрілює», – наголосив голова Донецької ОВА.

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За кількістю людей в Бахмуті з 82 тисяч, що проживали там на 24 лютого того року, зараз лишилось менше 4,5 тисяч осіб, кожній з яких надаються максимальні умови для комфортного проживання, отримання виплат та всього іншого.

З тією категорією людей, які лишились на прифронтових територіях, була проведена найактивніша робота з евакуації. Проте більшість з них чітко налаштовані лишатись в Бахмуті за будь-яких обставин, бо розуміють, що продуктами харчування, засобами гігієни, питною водою, вони там забезпечені на багато тижнів наперед.

«Я знаю, з якою періодичністю Службою безпеки проводяться тут фільтраційні заходи та яка тактика застосовується, аби виявляти таких людей», – додав Кириленко.

Для цього є спеціальні засоби, електронні пристрої, інформаційно-психологічні спецоперації. Близькість до зони бойових дій цьому не може стати на заваді. Буквально два тижні тому в Бахмуті проводилися такі заходи, наголосив він.

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«Але коли ми кажемо про таке вкрай небезпечне ганебне явище, яке має місце серед місцевих колаборантів, як корегування вогню, то зараз в містах на лінії фронту таким корегувальникам дуже важко. Хоча б через те, що відсутній зв’язок будь-якого виду, що практично унеможливлює для них виконання таких функцій. Вони ж не будуть «азбукою Морзе» телеграфувати», – зазначив Кириленко.

Тим, хто в прифронтових містах підтримує Росію, Павло Кириленко радить лише одне: їхати осваювати Російську Федерацію.

Нагадаємо, що на Луганщині місцевий колаборант помер через те, що викрав генератор. До слова, колаборант, якому ФСБ обіцяла посаду «заступника міністра» в Криму, отримав вирок.