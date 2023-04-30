Президент Чехії залишив послання росіянам на військовій техніці

Петр Павел залишив напис на військовій техніці, що, ймовірно, братиме участь у військових діях

Президент Чехії Петр Павел під час візиту до Україні залишив послання росіянам на військовій техніці. Він написав: «Їдьте додому, доки не пізно». Фотографію з написом він опублікував у твіттер.

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З посту Петра Павела у твіттер, видається, що напис президент залишив на техніці, що братиме участь у військових діях на передовій.

«Мені знайоме це відчуття. Ваш підрозділ рушає на передову, і ви хочете йти з ним, хочете вести й бути прикладом. Як командир, я завжди був поруч зі своїми солдатами. Зараз це вже не моя роль. Я приїхав сюди, щоб підбадьорити їх. Ми з вами. Ви помститеся за полеглих, ви відстоїте свободу. Росія, забирайся додому», – написав президент Чехії у дописі.

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Znám ten pocit. Vaše jednotka míří na frontu, chcete jít s nimi, chcete jít příkladem. Jako velitel jsem svým vojákům vždy stál po boku. Dnes už to není moje role. Přijel jsem, abych jim dodal odvahu.



Jsme s vámi. Pomstíte své padlé, získáte zpět svou svobodu. Russia, Go Home! pic.twitter.com/SOTur62YC5 — Petr Pavel (@prezidentpavel) April 29, 2023

Нагадаємо, 28 квітня президент Чехії відвідав Україну та зустрівся з Зеленським. Український президент подякував чеському колезі за візит, а також відмітив, що Чехія з перших днів допомагала Україні.