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На Луганщині росіяни змусили працівників патрулювати небо у пошуках БПЛА

Софія Сидоренко
glavcom.ua
На Луганщині росіяни змусили працівників патрулювати небо у пошуках БПЛА
Російські військові вдалися до залучення цивільних, аби знаходити українські БПЛА
фото ілюстративне

Замість ППО безпілотники у небі шукатимуть працівники бюджетної сфери

Росіяни змусили працівників бюджетної сфери патрулювати небо на Луганщині у пошуках українських безпілотників. Про це заявив голова Луганської ОВА Артем Лисогор. 

За його словами, після декількох пожеж на нафтосховищах та базах та інших «неприємностей» на тимчасово окупованій Луганщині, окупанти вирішили ввести превентивні заходи у так званій ЛНР. 

Артем Лисогор заявив, що тепер чергові групи, що складаються з працівників бюджетної сфери, у Ровеньках та Довжанську шукатимуть у небі українські безпілотники.

«Замість ППО або станцій РЕБ на вулиці, зокрема у Ровеньках та Довжанську, виведуть працівників бюджетної сфери. Протягом наступних двох тижнів чергові групи патрулюватимуть небо, шукаючи безпілотники», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти вигадали цинічний план, щоб депортувати до Росії ще понад 2,7 тис. дітей. Для цього вони влаштовують медичні огляди дітей, після яких певна їх кількість зникає.

До слова, триває 431-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська федерація, не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби було відбито 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка.

 

Теги: окупанти росіяни Луганщина

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