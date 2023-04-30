На Луганщині росіяни змусили працівників патрулювати небо у пошуках БПЛА

Замість ППО безпілотники у небі шукатимуть працівники бюджетної сфери

Росіяни змусили працівників бюджетної сфери патрулювати небо на Луганщині у пошуках українських безпілотників. Про це заявив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

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За його словами, після декількох пожеж на нафтосховищах та базах та інших «неприємностей» на тимчасово окупованій Луганщині, окупанти вирішили ввести превентивні заходи у так званій ЛНР.

Артем Лисогор заявив, що тепер чергові групи, що складаються з працівників бюджетної сфери, у Ровеньках та Довжанську шукатимуть у небі українські безпілотники.

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«Замість ППО або станцій РЕБ на вулиці, зокрема у Ровеньках та Довжанську, виведуть працівників бюджетної сфери. Протягом наступних двох тижнів чергові групи патрулюватимуть небо, шукаючи безпілотники», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти вигадали цинічний план, щоб депортувати до Росії ще понад 2,7 тис. дітей. Для цього вони влаштовують медичні огляди дітей, після яких певна їх кількість зникає.

До слова, триває 431-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська федерація, не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби було відбито 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка.