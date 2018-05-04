  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
    Новини

    На Одещині пасинок вбив 78-річного вітчима

    Поліцейські розкрили вбивство
    Тіло потерпілого з ознаками насильницької смерті виявив його 23-річний пасинок, який приїхав з Одеси, аби провідати вітчима, який вже кілька днів не був на зв’язку. Про те, що сталося, чоловік повідомив до Саратського відділення поліції. Про це інформує відділ комунікації Національної поліції в Одеській області, повідомляє
    • Сьогодні, 16:20
    • Розсилка

    Поліцейські розкрили вбивство

    Тіло потерпілого з ознаками насильницької смерті виявив його 23-річний пасинок, який приїхав з Одеси, аби провідати вітчима, який вже кілька днів не був на зв’язку. Про те, що сталося, чоловік повідомив до Саратського відділення поліції.

    Про це інформує відділ комунікації Національної поліції в Одеській області, повідомляє «Главком».

    На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

    Поліцейськими встановлено, що злочин скоїв 32-річний житель Арцизького району, який прибув у Сарату до своєї знайомої. Разом вони пішли в гості до 78-річного місцевого жителя. У ході розпивання спиртних напоїв жінка поскаржилась, що колись пенсіонер її образив.

    Читайте також

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    На Одещині пасинок вбив 78-річного вітчима
    На Одещині пасинок вбив 78-річного вітчима
    На Одещині пасинок вбив 78-річного вітчима
    На Одещині пасинок вбив 78-річного вітчима

    Чоловік, як справжній «джентльмен» вирішив захистити скривджену подругу та почав розбиратися з дідусем. У ході конфлікту «захисник ображених жінок» перерізав пенсіонеру горло.

    Встановлено, що правопорушник також викрав з будинку потерпілого три мобільних телефони, 10 літрів вина та велосипед.

    У результаті вжитих поліцейськими заходів зловмисник був затриманий під час спроби продати два мобільних телефони дідуся. Двоколісний транспорт та два телефони у нього вилучені.

    Зараз за даним фактом триває розслідування одразу за двома статтями Кримінального кодексу України - за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій). Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді арешту.


    Читайте також
    вбивство Одещина розслідування транспорт жінка чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ