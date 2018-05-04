На Одещині пасинок вбив 78-річного вітчима

Поліцейські розкрили вбивство

Тіло потерпілого з ознаками насильницької смерті виявив його 23-річний пасинок, який приїхав з Одеси, аби провідати вітчима, який вже кілька днів не був на зв’язку. Про те, що сталося, чоловік повідомив до Саратського відділення поліції. Про це інформує відділ комунікації Національної поліції в Одеській області, повідомляє



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Поліцейські розкрили вбивство

Тіло потерпілого з ознаками насильницької смерті виявив його 23-річний пасинок, який приїхав з Одеси, аби провідати вітчима, який вже кілька днів не був на зв’язку. Про те, що сталося, чоловік повідомив до Саратського відділення поліції.

Про це інформує відділ комунікації Національної поліції в Одеській області, повідомляє «Главком».

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейськими встановлено, що злочин скоїв 32-річний житель Арцизького району, який прибув у Сарату до своєї знайомої. Разом вони пішли в гості до 78-річного місцевого жителя. У ході розпивання спиртних напоїв жінка поскаржилась, що колись пенсіонер її образив.

Чоловік, як справжній «джентльмен» вирішив захистити скривджену подругу та почав розбиратися з дідусем. У ході конфлікту «захисник ображених жінок» перерізав пенсіонеру горло.

Встановлено, що правопорушник також викрав з будинку потерпілого три мобільних телефони, 10 літрів вина та велосипед.

У результаті вжитих поліцейськими заходів зловмисник був затриманий під час спроби продати два мобільних телефони дідуся. Двоколісний транспорт та два телефони у нього вилучені.

Зараз за даним фактом триває розслідування одразу за двома статтями Кримінального кодексу України - за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій). Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді арешту.



