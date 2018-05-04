У Збройних силах розглядають три версії пожежі на арсеналі у Балаклії
- Сьогодні, 13:16
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Слідство має розібратися - чому виникла пожежа біля складів з боєприпасами на Харківщині
У Збройних силах України розглядають три версії пожежі на технічному майданчику арсеналу у Балаклії, зокрема, потрапляння під гусеницю пожежного танка підривних елементів. Про це сьогодні розповів на брифінгу начальник озброєння Збройних Сил України генерал-майор Микола Шевцов.
«Попередньо розглядається декілька причин виникнення пожежі. Перше — це загорання сухої трави на ділянці технічної території, що не була очищена від вибухонебезпечних предметів шляхом попадання під гусениці пожежного танку сторонніх предметів, а саме підривників елементів пороху, які спричинили загорання», — сказав він.
Другою причиною, яка розглядається, за його словами, - це потрапляння іскри з вихлопної труби цього ж пожежного танку. Третя версія, зазначив Шевцов, - це дія сонячних променів на вибухонебезпечні предмети, які перебували на неочищеній території, що спричинило їхнє запалювання.
Він уточнив, що на цій території залишилися вибухонебезпечні предмети, які залишилися від з попередніх вибухів у 2017 році.
За останньою оперативною інформацією рятувальників (4 травня 11:00), пожежу на території військової частини у місті Балаклія Харківської області локалізовано, тліє лише два осередки, вибухів нема.
Як відомо, ввечері 3 травня на місце пожежі на колишній технічній території 65 арсеналу у Балаклії Харківської області було додатково направлено ще два пожежні танки, за допомогою вертольота здійснюється повітряна розвідка.
Ввечері 3 травня пожежа у Балаклії біля арсеналу зброї охопила 35 га. Було залучено авіацію ДСНС, яка приступила до гасіння пожежі.
Раніше Генштаб пояснив, що сталося на базі з боєприпасами у Балаклії.
Нагадаємо, 3 травня вдень у Балаклії на Харківщині знову почали вибухати боєприпаси, а місцеве населення евакуюють.
Це вже не перша пожежа на території арсеналу в Балаклії.
Слід нагадати, що в ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу.
Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області торік було пошкоджено 23 будівлі.
Після того, як вибухи на арсеналі були припинені, а пожежу приборкано, у Балаклії відновили електропостачання і опалення. Також було відновлено газопостачання. До міста повернулися всі раніше евакуйовані мешканці.
Міністр екології Остап Семерак тоді заявив, що територія арсеналу в Балаклії потребуватиме екологічної рекультивації.
Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.
Після вибухів на військовому арсеналі розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.