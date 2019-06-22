«Укренерго» попередило про віялові відключення через спеку



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Енергосистема опинилась в небезпеці через спеку

Держпідприємство «Укренерго» попереджає про ризик виникнення надзвичайної ситуації в енергосистемі країни через спеку.

«В енергосистемі склалася загрозлива ситуація із забезпеченням балансу виробництва та споживання електроенергії. За останні два тижні в Україні зафіксовано рекордні показники температури повітря, при цьому пік споживання потужності склав 17 935 МВт», — повідомляє прес-служба компанії.

У компанії підкреслили, що на сьогоднішній день через відсутність вугілля не працюють сім блоків ТЕС сумарною потужністю 2857 МВт.

«За 10 днів спеки запаси вугілля на складах ТЕС зменшилися майже на 10%», — відзначили в «Укренерго».

За її даними, ситуація ускладнюється виводом в аварійний ремонт ще восьми блоків ТЕС на 2320 МВт.

У «Укренерго» попередили про те, що можуть вдатися до віялових відключень електроенергії.

«При подальшому підвищенні температури, збереженні тенденції виведення блоків ТЕС в аварійний ремонт та відсутності палива на теплових станціях в енергосистемі складеться надзвичайна ситуація. Це означає, що у «Укренерго» не залишиться інструментів для забезпечення покриття максимальних навантажень в енергосистемі. У таких випадках «Укренерго» може застосовувати графіки аварійного відключення для забезпечення цілісності енергосистеми», — відзначили в компанії.

Її фахівці вважають, що ситуацію могли б врятували прискорення виведення з ремонту ТЕС в Українці Київської області, Змієві Харківської області та Слов’янську Донецької області «або ж включення в роботу газомазутних блоків ТЕС».

З цього приводу «Укренерго» вже звернулося до РНБО з відповідним листом.