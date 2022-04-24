Два місяці з початку повномасштабного російського вторгнення. Що далі?
Не треба думати, що все буде легко та просто. Війна – це життя та смерті десятків тисяч людей
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Два месяца с начала российского вторжения.
Чего хотел Путин?
Украина не должна существовать как государство, украинцы должны считать себя русскими, Украина должна быть взята под контроль России и т.д.
Что у него вышло?
Вышло сбежать с севера, закрепиться на юге, заявить новую цель – захват Донбасса и начать какое-то шевеление в этом направлении.
Чего он хочет сейчас?
Уверен, что захват всей Украины у него из головы не выветрился, но он готов перенести его на еще какое-то время.
А программа-минимум свелась к захвату Донбасса, сухопутного коридора в Крым и сохранению контроля над Северо-Крымским каналом.
Что у него выйдет?
Тут варианты:
а) Маловероятный – победа РФ над украинскими войсками на Донбассе. Тогда аппетиты снова вырастут и попробует пойти дальше.
б) Более вероятный – захватит еще кусочек и на этом и его и наши силы иссякнут. Тогда возможны более реальные переговоры.
(Ремарка. Не удивлюсь, если Путин попробует выменять левобережную часть Херсонской и восточную часть Харьковской областей на все тот же Донбасс. Но удивлюсь, если получится. Более того, надеюсь, что зоны российского контроля в этих областях уменьшатся раньше, чем начнутся переговоры.)
Но украинское общество с трудом примет любой результат переговоров, если он не будет включать отход России хотя бы до состояния на 23.02.22. Поэтому вероятно вялотекущее противостояние, пока какая-то из сторон не накопит достаточные для наступления ресурсы.
в) Самый вероятный – российские войска какое-то время будут ползти вперед, пока не получат п*зды и не коллапсируют, как под Киевом. После чего вперед пойдут уже наши.
В этом случае возможно что угодно.
Если Путин упрется и психанет – от всеобщего призыва до тактического ядерного удара.
Если попустится – попробует путем переговоров хоть как-то спасти лицо.
По срокам. Тут я сошлюсь на военных аналитиков, которые говорят, что до перелома может пройти 2-4 недели. Они понадобятся для доставки и начала применения нового западного вооружения, которое сможет качнуть чашу весов в нашу пользу.
И напоследок. Не нужно думать, что все будет легко и просто. Война – это не отметки на карте, это жизни и смерти десятков тысяч людей. И боюсь, главные трагедии у нас еще впереди.
То, что Украина сломала изначальные планы Путина, а затем сломает и следующие – уже победа. Поэтому о флаге над Кремлем порассуждать можно, но давайте быть ближе к реальности.
Джерело: блог Романа Шрайка