  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Роман Шрайк
рус
    Думки вголос

    Два місяці з початку повномасштабного російського вторгнення. Що далі?

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Те, що Україна зламала початкові плани Путіна, а потім зламає наступні &ndash; вже перемога - Два місяці з початку повномасштабного російського вторгнення. Що далі?
    Те, що Україна зламала початкові плани Путіна, а потім зламає наступні – вже перемога

    Не треба думати, що все буде легко та просто. Війна – це життя та смерті десятків тисяч людей

    Мовою оригіналу

    Два месяца с начала российского вторжения.

    Чего хотел Путин?

    Украина не должна существовать как государство, украинцы должны считать себя русскими, Украина должна быть взята под контроль России и т.д.

    Что у него вышло?

    Вышло сбежать с севера, закрепиться на юге, заявить новую цель – захват Донбасса и начать какое-то шевеление в этом направлении.

    Чего он хочет сейчас?

    Уверен, что захват всей Украины у него из головы не выветрился, но он готов перенести его на еще какое-то время.

    А программа-минимум свелась к захвату Донбасса, сухопутного коридора в Крым и сохранению контроля над Северо-Крымским каналом.

    Что у него выйдет?

    Тут варианты:

    а) Маловероятный – победа РФ над украинскими войсками на Донбассе. Тогда аппетиты снова вырастут и попробует пойти дальше.

    б) Более вероятный – захватит еще кусочек и на этом и его и наши силы иссякнут. Тогда возможны более реальные переговоры.

    (Ремарка. Не удивлюсь, если Путин попробует выменять левобережную часть Херсонской и восточную часть Харьковской областей на все тот же Донбасс. Но удивлюсь, если получится. Более того, надеюсь, что зоны российского контроля в этих областях уменьшатся раньше, чем начнутся переговоры.)

    Но украинское общество с трудом примет любой результат переговоров, если он не будет включать отход России хотя бы до состояния на 23.02.22. Поэтому вероятно вялотекущее противостояние, пока какая-то из сторон не накопит достаточные для наступления ресурсы.

    в) Самый вероятный – российские войска какое-то время будут ползти вперед, пока не получат п*зды и не коллапсируют, как под Киевом. После чего вперед пойдут уже наши.

    В этом случае возможно что угодно.

    Если Путин упрется и психанет – от всеобщего призыва до тактического ядерного удара.

    Если попустится – попробует путем переговоров хоть как-то спасти лицо.

    По срокам. Тут я сошлюсь на военных аналитиков, которые говорят, что до перелома может пройти 2-4 недели. Они понадобятся для доставки и начала применения нового западного вооружения, которое сможет качнуть чашу весов в нашу пользу.

    И напоследок. Не нужно думать, что все будет легко и просто. Война – это не отметки на карте, это жизни и смерти десятков тысяч людей. И боюсь, главные трагедии у нас еще впереди.

    То, что Украина сломала изначальные планы Путина, а затем сломает и следующие – уже победа. Поэтому о флаге над Кремлем порассуждать можно, но давайте быть ближе к реальности.

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим росія окупанти Донбас війна путін Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Віктор Трегубов
    Віктор Трегубов

    Журналіст

    Олексій Копитько
    Олексій Копитько

    радник Міністра оборони

    Оксана Забужко
    Оксана Забужко

    Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Два місяці з початку повномасштабного російського вторгнення. Що далі?