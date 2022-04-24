Україна відзавтра зменшить кількість пунктів розмитнення авто з ЄС

За вісім днів після скасування мит в Україну ввезли 14 300 легкових авто

Впродовж останніх двох днів на пунктах пропуску західного кордону великі черги

З 25 квітня розмитнити авто з Європи в Україні можна буде на семи пунктах пропуску, зокрема на українсько-польському, словацькому та угорському кордонах. Зміни пов'язані з тим, що через велику кількість машин на розмитнення волонтери стоять у чергах з гуманітарною допомогою. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

За його словами, впродовж останніх двох днів на пунктах пропуску західного кордону великі черги. Посадовець це пояснює скасуванням митних платежів на розмитнення.

Так, за вісім днів після скасування мит в Україну ввезли 14 300 легкових авто. Зокрема, десятки BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 випуску, Cadillac Escalade.

Розмитнити авто можна буде на таких пунктах пропуску:

на польському кордоні – «Угринів», «Грушів», «Смільниця», «Устилуг»;

на словацькому кордоні – «М. Березний»;

на угорському кордоні – «Дзвінкове», «Косино».

Пункту пропуску на українсько-румунському кордоні «Порубне» у переліку немає. Обмеження почнуть діяти з 00:00 25 квітня.

Нагадаємо, що в Україні діє закон, який на час воєнного стану скасовує мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів.

У перші тижні війни автомобілі з-за кордону в Україну ввозилися лише для потреб військових, евакуації громадян та доставляння гуманітарних вантажів. А через місяць після масштабного вторгнення Росії Верховна Рада скасувала податки та збори на імпорт автомобілів для всіх громадян.