Єрмак поступово відтіснив від вух Зеленського всіх конкурентів

Єрмак нікуди не поспішає, коли забирає владу у людей, які йому здаються зайвими

Мовою оригіналу

Удивительно, но Андрей Ермак, при всем его интерфейсе бизнесмена из 90-х, оказался умелым царедворцем.

Он потихонечку оттеснил конкурентов от ушей Владимира Зеленского, получив таким образом эксклюзивный доступ к мыслеобразованию президента.

Он не стал проводить блицкриг по замене людей в Офисе, доставшихся в наследство от Андрея Богдана. Тем не менее, клюя по зернышку, он скоро склюет почти всех, кто был там изначально.

Он никуда не торопится, когда забирает власть у людей, которые ему кажутся лишними.

Кстати, кто именно кажется лишним, очень удобно определять по постам бойцов информационного фронта, подвоевывающим на стороне ОП.

Причем тактика неспешная. Кличко покусали, покусали, отпустили. Покусали, покусали, отпустили.

На этой неделе кусают Разумкова. И это понятно. Он мало того, что имеет возмутительно высокий рейтинг доверия (второй после президентского), так еще и, воодушевившись этой виртуальной величиной, позволяет себе своевольничать. Вплоть до попытки потопить любимый законопроект Зеленского «про олигархов».

И, думается, раз уж целого Авакова скушали, то Разумковым закусят не напрягаясь. Но не сразу. Медленно.

И так потихоньку, постепенно, по зернышку. И все в стране будет Ермак.

Ну, или нет.

Джерело: блог Романа Шрайка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.