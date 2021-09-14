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    Не підставляйте країну і президента! Аваков звернувся до Банкової

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    Аваков чекає на реакцію Банкової - Не підставляйте країну і президента! Аваков звернувся до Банкової
    Аваков чекає на реакцію Банкової

    Ексміністр внутрішніх справ радить «послати» Арестовича подалі

    Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook відреагував на заяву представника української делегації в Тристоронній контактній групі щодо війни на Донбасі й позаштатного радника глави Офісу президента Олексія Арестовича про те, що АТО – це великий курорт для хлопчиків і великий піонертабір.

    Аваков написав, що цей відеоролик йому сьогодні «надіслав» один друг-військовослужбовець.

    «Шановний Офіс президента, навіть якщо жоден із вас не віруючий – зберіть пальця докупи – перехрестіть хворого – потім себе – і пошліть цього персонажа… Подалі. Не підставляйте країну і президента!», – зазначив ексглава МВС.

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    «Я думаю, ці слова самозакоханого пустоцвіта побачать в кожному будинку учасника АТО... і шкода, якщо побачать в будинках загиблих бійців... Люди дадуть цьому оцінку. А ось чи може такий персонаж представляти Україну в різних офісах і організаціях – питання не до суспільства. Упевнений, що реакція керівників країни, після перегляду цього ролика, буде негайною», – написав Аваков.

    Нагадаємо, Олексій Арестович, представник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо війни на Донбасі й позаштатний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака, раніше заявляв, що АТО – це великий курорт для хлопчиків і великий піонертабір. Про це він сказав в інтерв’ю ЗМІ, датованому у 2017 році.

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    Теги: АТО ЗМІ Арсен Аваков Офіс президента радник Олексій Арестович
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    Не підставляйте країну і президента! Аваков звернувся до Банкової