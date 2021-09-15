Арестович відповів на заклик Авакова звільнити його і пояснив скандальні слова про АТО

Обмін думками між ексміністром МВС і Арестовичем набирає оборотів

Олексій Арестович заявив, що колишній міністр МВС Арсен Аваков почав політичний сезон. Так радник керівника Офісу президента та речник української делегації в ТКГ відреагував на опубліковане Аваковим відео. Про це йдеться на сторінці у Facebook Олексія Арестовича.

Запис чотирирічної давності опублікував Аваков. На ньому спікер української делегації в ТКГ знецінив подвиги наших воїнів.

«Арсен Борисович почав політичний сезон. Судячи з старту, починається йому важко. Інакше пояснити, чому потрібно було рвати з відео чотирирічної давності окрему фразу і кидатися з нею в політичну атаку?... Невже у колишнього міністра внутрішніх справ немає більш актуальних тем для старту?», – заявив Арестович.

Він також додав: «А можливо, цей мудрий чоловік, який прекрасно розбирається в воїнах АТО, Андрій Антоненко (фігурант справи вбивства журналіста Павла Шеремета) не дасть збрехати, сьогодні просто не розібрався?».

«Інтерв'ю було присвячено інформаційній війні проти України. І журналіст поставив мені питання про розгойдування емоційної ситуації меседжами на кшталт «наші хлопці гинуть дарма», «всі в АТО безперервно страждають», «ми всі повинні ходити в жалобі, салюти заборонити, країна не повинна радіти, поки хоч один солдат воює». Загалом, «все погано».

З огляду на, що я тоді не був офіційною особою, лише військовим (вже колишнім), я на правах людини, яка сама проводила в АТО багато часу, висловився досить емоційно. Сьогодні, звичайно, я б сформулював інакше, набагато більш строго.

Я вважав і вважаю, що на такі спроби потрібно відповідати весело, саме так і можна виграти в інформаційній війні.

Я сказав тоді, що «...вистачити нити і плакати через військових, вони прекрасно знають, що роблять – маса з них добровольці. Що там вони переживають історично властиві українському народу козацькі, чоловічі архетипи. Так піднімається нація.

Вони захищають країну. І подача інформації про них як про глибоко травмованих, нещасних людей – принципово невірна. Це інформаційна війна, і потрібно дивитися на ситуацію своїм поглядом, а не продиктованим», – пояснив ситуацію з відео Арестович.

Нагадаємо, Арсен Аваков опублікував відео Олексія Арестовича чотирирічної давності. Ексміністр МВС розповів, мовляв, – відео з Арестовичем йому відправив друг. Аваков закликав Офіс Президента звільнити чиновника, адже той кидає тінь на президента.

Радник Єрмака на відео заявив, що «АТО – великий курорт для хлопчиків, великий табір для піонерів. Вони вириваються від дружин, дітей та тещ».