Росія – дуринда, яку завалити дуже не просто

Україні потрібно дочекатися правильного моменту та розпочати свою комбінацію ударів

Один із підсумків березня – кудись поділися свідки ВЕЛИКОГО російського наступу. У тому числі «білоруська гілка» секти.

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Як не дивно, але віра в те, що Росія має нескінченні ресурси, сильна не тільки у російських телеглядачів, а й у деяких наших співвітчизників.

Так, економіка РФ виявилася стійкішою, ніж очікувалося. Так, вони ще мають техніку, яку можна відправити на фронт. Так, вони продовжують виробляти ракети та снаряди.

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Але все це гірше, ніж було торік.

Нафтогазові доходи не витягують військові витрати, що виросли, і дефіцит бюджету зростає. Техніка, що доставляється на фронт, все старіша. Запаси виснажуються, а виробництво ракет і снарядів забезпечує в рази меншу щільність вогню. При цьому поповненням особового складу, що активно вибуває, плутанина, коли політична доцільність перешкоджає військовій необхідності.

Попереду у нас не легка прогулянка. Росія – дуринда, яку завалити дуже не просто.

Але зараз ця дуринда тяжко дихає після безрезультатного розмахування руками протягом двох місяців. Вона ще не притулилася до канатів, безпорадно роззявши рота, але час наближається.

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У цьому раунді ми протрималися, вимотуючи суперника. Тепер потрібно дочекатися правильного моменту та розпочати свою комбінацію ударів.