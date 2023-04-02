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Роман Шрайк Журналіст

Кудись поділися свідки великого російського наступу

glavcom.ua
Росія – дуринда, яку завалити дуже не просто

Україні потрібно дочекатися правильного моменту та розпочати свою комбінацію ударів

Один із підсумків березня – кудись поділися свідки ВЕЛИКОГО російського наступу. У тому числі «білоруська гілка» секти.

Як не дивно, але віра в те, що Росія має нескінченні ресурси, сильна не тільки у російських телеглядачів, а й у деяких наших співвітчизників.

Так, економіка РФ виявилася стійкішою, ніж очікувалося. Так, вони ще мають техніку, яку можна відправити на фронт. Так, вони продовжують виробляти ракети та снаряди.

Але все це гірше, ніж було торік.

Нафтогазові доходи не витягують військові витрати, що виросли, і дефіцит бюджету зростає. Техніка, що доставляється на фронт, все старіша. Запаси виснажуються, а виробництво ракет і снарядів забезпечує в рази меншу щільність вогню. При цьому поповненням особового складу, що активно вибуває, плутанина, коли політична доцільність перешкоджає військовій необхідності.

Попереду у нас не легка прогулянка. Росія – дуринда, яку завалити дуже не просто.

Але зараз ця дуринда тяжко дихає після безрезультатного розмахування руками протягом двох місяців. Вона ще не притулилася до канатів, безпорадно роззявши рота, але час наближається.

У цьому раунді ми протрималися, вимотуючи суперника. Тепер потрібно дочекатися правильного моменту та розпочати свою комбінацію ударів.

Джерело
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Теги: війна росія

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