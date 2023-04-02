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Десантники знищили підрозділ росіян та зайняли їхню позицію (відео)

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Десантники знищили підрозділ росіян та зайняли їхню позицію (відео)
фото: скріншот з відео

Між російськими та українськими військовими під час бою була відстань у три метри

Воїни 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили підрозділ окупантів та зайняли їх бойові позиції на одному з напрямків. Про це йдеться в повідомленні Десантно-штурмових військ (ДШВ) у телеграм. 

«У нас була відстань три метри один від одного (українських військових від російських – «Главком»). Хто більш маневрений, розумний в цій ситуації, той і вижив», – заявив військовослужбовець ДШВ у відео.

Військові зачищали позицію попри роботу кулеметника та гранати, які прилітали в окопи.

«Ми з такою швидкістю рухалися, що їхня арта просто не встигала наводитися. Ми просуваємося, а вони позаду відпрацьовують», – розповів військовослужбовець ДШВ.

До слова, триває 403-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ЗСУ відбили 70 атак противника. Минулої доби противник завдав 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ворог продовжує цинічно вести війну проти мирних громадян. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

 

Теги: ворог відео ЗСУ

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